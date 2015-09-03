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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۰۵

در مرحله انتخابی لیگ دسته اول فوتسال کشور رخ داد؛

پیروزی تیم فوتسال آرش قم برابر شهدای جلین گرگان

پیروزی تیم فوتسال آرش قم برابر شهدای جلین گرگان

قم - تیم فوتسال آرش قم در مرحله انتخابی لیگ دسته اول فوتسال کشور در خانه از سد شهدای جلین گرگان گذشت و یک گام دیگر به صعود نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور رفت از مرحله انتخابی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تیم فوتسال آرش قم صدر جدول را تصاحب کرد تا اصلی‌ترین گزینه صعود به جدول لیگ دسته اول کشور باشد.

تیم فوتسال آرش قم در سومین مسابقه از مجموع ۶ بازی مرحله نهایی خود عصر پنج‌شنبه در سالن شهید حیدریان قم به مصاف نماینده استان گلستان رفت و موفق شد تیم شهدای جلین گرگان را در یک بازی نزدیک ۴ بر ۳ شکست دهد.

در این مسابقه دو تیم بازی نزدیکی را به نمایش گذاشتند اما با وجود اینکه تیم گرگانی توانست شکست ۳ بر یک را به تساوی ۳ بر ۳ تبدیل کند در ‌‌نهایت گل چهارم را از آرش قم دریافت کرد تا دست خالی قم را ترک کند.

این پیروزی در حالی برای آرش شکل گرفت که آرش در ۲ بازی گذشته خود به یک پیروزی برابر مس کرمان و یک تساوی برابر چکاد شهریار دست یافته بود و با احتساب پیروزی امروز خود ۷ امتیازی شد و با فاصله ۳ امتیازی نسبت به مس کرمان در صدر باقی ماند.

در جدول رده بندی پس از آرش قم و مس کرمان که به ترتیب ۷ و ۴ امتیازی هستند تیم‌های چکاد شهریار با ۳ و شهدای جلین گرگان با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

این در حالی است که تیم‌های اول و دوم این مرحله پس از برگزاری ۶ مسابقه هر تیم، به جدول لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در سال ۹۴ راه پیدا می‌کنند.

کد مطلب 2903066

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