انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی صبح امروز یکشنبه به ریاست نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و کار به دور دوم کشیده شد.

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی با حضور ۱۹ کاندیدا آغاز شد که البته یکی از کاندیداها قبل از مجمع انصرافش را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود. با شروع و در طول مجمع یاسر ابراهیم زاده، مهران تیشه گران، مهدی مستجاب الدعوه، یزدی، جهانگیر آقایی و جعفر باباخانی به نفع مصطفی کریمی انصراف دادند.

محمدرضا آشتیانی، علی گرزی، مهدی مبینی و نادر جعفری هم در مجمع غایب بودند.

اسبقيان، جلالي، حومنيان، شوقيان، صالحي نيا، صانعي، كريمي و كيهاني ۸ کانديدايي بودند که برای انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی بین آنها رای گیری صورت گرفت. در پایان دور اول کریمی ۱۴ رای، کیهانی ۱۳ رای، اسبقیان ۵ رای، جلالی ۶ رای و حومنیان ۲ رای کسب کردند تا انتخابات بین کریمی و کیهانی به دور دوم کشیده شود.