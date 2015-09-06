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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی به دور دوم کشیده شد

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی به دور دوم کشیده شد

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی به دور دوم کشیده شد تا تکلیف رئیس چهار سال آینده این فدراسیون مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی صبح امروز یکشنبه به ریاست نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و کار به دور دوم کشیده شد.

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی با حضور ۱۹ کاندیدا آغاز شد که البته یکی از کاندیداها قبل از مجمع انصرافش را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود. با شروع و در طول مجمع یاسر ابراهیم زاده، مهران تیشه گران، مهدی مستجاب الدعوه، یزدی، جهانگیر آقایی و جعفر باباخانی به نفع مصطفی کریمی انصراف دادند.

محمدرضا آشتیانی، علی گرزی، مهدی مبینی و نادر جعفری هم در مجمع غایب بودند.

اسبقيان، جلالي، حومنيان، شوقيان، صالحي نيا، صانعي، كريمي و كيهاني ۸ کانديدايي بودند که برای انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی بین آنها رای گیری صورت گرفت. در پایان دور اول کریمی ۱۴ رای، کیهانی ۱۳ رای، اسبقیان ۵ رای، جلالی ۶ رای و حومنیان ۲ رای کسب کردند تا انتخابات بین کریمی و کیهانی به دور دوم کشیده شود.

کد مطلب 2903101

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