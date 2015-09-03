تصادف در جاده پلدختر - اندیمشک یک کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه تریلر ولوو به شماره ۱۵۳ع۵۲ ایران ۹۱ که از پلدختر به سمت اندیمشک در حرکت بود با یک دستگاه سواری پراید که در دهستان پل تنگ کنار جاده متوقف بود تصادف کرد.

به گفته شاهدان شدت حادثه به حدی بود که تریلر ولوو به دره درون روستا سقوط کرد که بر اثر این حادثه راننده تریلر در دم جان باخت و راننده پراید و یک سرنشین آن مجروح شدند.

خبرنگار مهر برای اطلاعات از جزییات از این حادثه رانندگی با فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تماس گرفت که وی از ارائه هرگونه اطلاعات به خبرنگار خودداری و اعلام کرد طبق قانون، نیروی انتظامی حق دادن اطلاعات در خصوص حادثه رانندگی را به خبرنگار ندارد و برای دریافت جزییات حادثه باید موضوع را از پلیس راه ملاوی جویا شوید.

خبرنگار مهر برای دریافت جزییات تصادف با فرمانده پلیس راه ملاوی تماس حاصل گرفت که سرگرد اسماعیلی اعلام کرد در منطقه حضور ندارد تا در نهایت تایید جزئیات حادثه همچنان معطل اظهار نظر متولیان امر باقی بماند.

حجت اله بساطی زاده دهیار دهستان پل تنگ پلدختر شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر با تایید حادثه رخ داده و اعلام جزئیات، از عدم نصب سرعت گیر در نزدیکی این روستا به رغم قرارگیری در مسیر جاده ترانزیتی انتقاد کرد.

وی گفت: با توجه به این که دانش آموزان برای رفتن به مدرسه باید عرض جاده ترانزیتی پلدختر- اندیمشک را در درون روستا طی کنند نبود سرعت گیر باعث حوادث خونین شده به طوری که طی چند سال اخیر افراد زیادی در هنگام عبور از عرض جاده در روستا کشته شده اند.

وی افزود: در این راستا چندین بار برای نصب سرعت گیر در مبادی ورودی روستا به مسئولان ذی ربط مراجعه و مشکلات را منعکس کرده ایم ولی متاسفانه تا کنون اقدامی جدی و عملی برای نصب سرعت گیر و رفع مشکل صورت نگرفته است.