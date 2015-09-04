کنترل بیش از ۸۳ درصد قاچاق سوخت در هرمزگان/۶۰۰۰ کارت سوخت باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر پنجشنبه در هفتمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته ایم بیش از ۸۳ درصد قاچاق سوخت در هرمزگان را کنترل و در این زمینه رتبه اول کشور را کسب کنیم، عنوان کرد: با تدابیر مناسب و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت، روزانه بیش از یک میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت داشته ایم.

وی با اشاره به ممنوعیت ورود هرگونه فرآورده نفتی به هرمزگان، افزود: بیش از شش هزار کارت سوخت سرگردان در هرمزگان ابطال شده است.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به کمبود ۴۵۰ لیتر در ثانیه ای برای مصرف آب شرب بندرعباس و مناطق اطراف آن، تصریح کرد: برای رفع این مشکل بسیاری از اعتبارات استان را به سمت تامین آب هدایت کرده ایم.

جادری بیان داشت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با بحران آب در هرمزگان توسط سازمان مدیریت بحران کشور تخصیص یافته که میزان تخصیص این اعتبار ۳۳ درصد و نقدینگی آن نیز ۱۴ درصد بوده و درخواست تخصیص کامل آن را داریم تا بدون دغدغه از این بحران بگذریم.