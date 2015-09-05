نمایشگاه گروهی خیریه به نفع بیماران سرطانی شیراز

المیرا دل طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: گروه هنری زیور با هدف اقدامات خیریه در سال ۹۱ در شیراز کار خود را آغاز کرد.

مدیر گروه هنری زیور افزود: این گروه با پیشنهاد پدر و مادرم و با هدف گرامی داشتن یاد برادرم آغاز به کار کرد و در ادامه با برگزاری نمایشگاه مختلف سعی کردیم دین خود را نسبت به افراد نیازمند در جامعه ادا کنیم.

وی عنوان داشت: در این گروه با همکاری همسرم با و جود آنکه حرفه اصلی او موسیقی و حرفه خود من نیز کارهای هنری و تدریس زبان انگلیسی است، توانسته ایم تاکنون به لطف خدا و مهر مردم خیر نمایشگاه های مختلفی برگزار کنیم.

دل طلب تاکید کرد: اولین نمایشگاه ما اسفند ۹۲ در آرامگاه خفیف شیراز برگزار شد که با حضور پانزده هنرمند خیر توانستیم میزبان بسیاری از علاقه مندان به امور خیریه باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز در شیراز از امور خیریه توسط هنرمندان استقبال خوبی انجام می شود و ما برای نمایشگاه های آتی گروه شاهد اعلام آمادگی یک لیست ۴۰ نفره هستیم.

مدیر گروه هنری زیور یادآور شد: در این راستا از روز شنبه چهاردهم شهریور ماه با همکاری بنیاد امید در نگارخانه مانی شیراز نمایشگاه خیریه به نفع بیماران سرطانی برگزار می کنیم.

وی ابراز داشت: این نمایشگاه از ۱۴ شهریور تا هجدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می توانند هر روز از ساعت ده صبح الی سیزده و بعد از ظهرها از ساعت ۱۷ الی ۲۱.۳۰ از نمایشگاه بازدید و ما را در این اقدام خیریه یاری کنند.

دل طلب افزود: زهرا هنرمند نیا، الهه حسینی، بهار بهشتی، نگار مستمند، زری قهار ترس، فیروزه حق خواه، غزاله واقفی، عاطفه چراغی، ترمه کمانی، مریم مقصودی، فاطمه غیثی، پدرام نفیسی، اسماعیل اراشرافی و سولماز مقتدری هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه ما را با حضور سبز خود یاری کرده اند و همچنین دوستانی همچون شهروز کریمی و علیرضا ظریفکار نیز از همراهان همیشگی گروه زیور هستند.

وی گفت: در این نمایشگاه آثار هنری دستی در شاخه های مختلف توسط هنرمندان به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه می شود.

مدیر گروه زیور با بیان اینکه در این مسیر قدردان یاری بنیاد امید و مدیریت نگارخانه مانی هستیم عنوان داشت: نمایشگاه آتی گروه در باغ هنر شیراز در اواخر شهریور ماه برگزار می شود.

گفتنی است نگارخانه مانی در بلوار بعثت، چهار راه خلدبرین به سمت فلکه سنگی روبروی قصر شیرینی واقع شده است.