سه هدف بزرگ را در آمریکا دنبال می کنیم/ المپیک رویدادی سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در آستانه حضور آزاد و فرنگی‌کاران ایران در رقابتهای جهانی آمریکا و کسب سهمیه المپیک ریو صراحتا بر اهمیت المپیک اذعان کرد و این رویداد بزرگ و بین المللی را نه یک اتفاق ورزشی، بلکه یک رویداد بزرگ سیاسی و اجتماعی خواند.

خادم با اشاره به اینکه فدراسیون کشتی، سه هدف بزرگ را در رقابتهای جهانی دنبال می کند ادامه داد: نخستین هدف ما در رقابتهای جهانی آمریکا کسب حداکثر سهمیه المپیک ریو خواهد بود که اهمیت زیادی برای ما دارد. هدف دوم حضور چهره های جوان در این آوردگاه بزرگ و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتر روی این جوانان برای بازیهای المپیک است که مطمئنا با نوع عملکرد آنها در رقابتهای جهانی مرتبط است. هدف سوم نیز کسب نتیجه ای مطلوب و در حد نام و اعتبار ایران در رقابتهای جهانی که می تواند جایگاه کشتی ایران را در عرصه‌های جهانی تثبیت کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران که بامداد امروز راهی آمریکا شد، یادآور شد: تیم کشتی فرنگی نیز همچون تیم آزاد، چندین جوان را در ترکیب دارد که برای نخستین بار در مسابقات جهانی به میدان می روند. البته از سوی دیگر ما نفرات عنوان دار و باتجربه از هم در این تیم داریم که چندین مدال جهان و المپیک را در کارنامه دارند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص وضعیت این تیم نیز اظهار کرد: ترکیب تیم ملی کشتی آزاد به گونه ای است که از هشت کشتی‌گیر اعزامی به آمریکا ۶ نفر برای نخستین بار است که در مسابقات جهانی روی تشک می‌روند.ما به نفرات جوان و کم تجربه خودمان نیز بسیار امیدواریم و مطمئن هستیم تمرینات سنگین و منظم در کنار انگیزه بالای آن‌ها می تواند در این آوردگاه بزرگ بسیار ثمربخش باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: مطمئنا این نفرات جوان حریفان سرسختی در رقابت‌های جهانی خواهند داشت و ممکن است مجموعه فدراسیون کشتی هزینه هایی را بابت انتخاب این نفرات که بر اساس رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوده در مسابقات جهانی از لحاظ کسب نتیجه بپردازد.

خادم در خاتمه به رویارویی ملی پوشان کشورمان با حریفان دیرینه خود از جمله روس‌ها نیز اشاره کرد و گفت: شکی نیست که روس‌ها با تکیه بر عنوان قاطع قهرمانی خود در سال گذشته، پای به رقابتهای جهانی امسال خواهند گذاشت. روس‌ها در رقابتهای جهانی سال گذشته در هشت وزن صاحب پنج مدال طلا شدند و مطمئنا امسال هم برای تکرار قهرمانی و رسیدن به چنین نتیجه درخشانی به آمریکا خواهند آمد. البته کشتی‌گیران ما نیز مثل همیشه با تکیه بر جسارت و جنگندگی و غیرت خود می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.