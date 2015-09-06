به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم افتتاح شصت و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی بر لزوم كسب مهارت همراه با دانش تاكيد كرد و گفت: مهارت همراه با دانش منجر به ارائه خدمات با کیفیت در حوزه های بهداشت، درمان و فناوری و خلق ثروت می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم سلامت را یکی از اولویت های مهم خود قرار داده است، گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری و حمایت های رییس جمهور توانستیم تا حدی مشکلات حوزه سلامت را برطرف کنیم.

هاشمی با اشاره به افزایش انتشار مقالات علوم پزشکی طی سال های اخیر در کشور، اظهار داشت: طی سال های ۲۰۱۳ تاکنون، رشد علمی بیشتر شده اما آنچه که مهم است توجه به کیفی بودن مقالات و استفاده از آنها در علم و فناوری و تولید ثروت است.

وزیر بهداشت بر ضرورت توجه به تحقیق و پژوهش و استفاده از این تحقیقات در حوزه فناوری تاکید کرد و گفت: این که در مجلات فاقد ارزش علمی کافی، تعداد بیشماری مقاله از سوی ما به چاپ رسیده باشد دلیل نمی شود که بگوییم علم تولید شده است.

وی یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت را توجه به حوزه آموزش پزشکی بیان کرد و گفت: برای این حوزه برنامه های خوبی آماده شده است که در صورت خوب اجرا شدن آنها شاهد تغییرات خوب و مثبتی در سال های آینده در حوزه آموزش پزشکی خواهیم بود.

به گفته هاشمی بخش عمده خدمات ارائه شده در دو حوزه بهداشت و درمان، بدون تلاش حوزه های آموزش و پژوهش امکان پذیر نیست.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت تغییر و اصلاح در حوزه آموزش پزشکی، گفت: حدود ۳۰ سال است که آموزش پزشکی نه از نظر طول دوره و نه از نظر محتوای دوره تغییری نکرده است. محور آموزش پزشکی کشور بالین محور است و این در حالی است که ۹۵ از دانشجویان فارغ التحصیل فعالیت های غیر بالینی داشته اند.

وی تاکید کرد: چنانچه بخواهیم در کشور نظام ارجاع ایجاد کنیم باید در این محور دانشجو تربیت کنیم.

هاشمی با اشاره به طرح تعهد خدمت نیروی انسانی برای رشته های پزشکی، گفت: لازم است برای برخی از رشته ها طرح برداشته شود و یا این که به منظور کوتاه شدن طول دوره ها برای برخی از رشته ها، دوره های آموزشی مرتبط با آن رشته را در هم ادغام کنیم.

وی درباره آزمون های علوم پزشکی افزود: نباید با تعدد آزمون ها تنها به سنجش محفوظات پرداخت و از بعد مهارتی افراد غافل شد. مهارت توام با دانش منجر به ارائه خدمات با کیفیت در حوزه های بهداشت، درمان و فناوری می شود . از همین رو طول دوره و رشته های بورد تخصصی باید اصلاح شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی تواند به حوزه سلامت سامان دهد و لازم است در ارائه خدمات آموزشی از بخش خصوصی نیز استفاده شود.

هاشمی بر لزوم پایداری منابع طرح تحول سلامت به منظور تداوم این طرح تاکید کرد و گفت: لازم است حوزه سلامت اقتصادی شود. بیمه ها باید در این زمینه همکاری کنند. بیمه می تواند رفتارسازی کند و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت را پوشش دهد.