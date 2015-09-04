استانداردسازی آزمون های پزشکی/ افزایش پذیرش دانشجوی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی امروز در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی گفت: دو اشکال بزرگ نظام آموزش پزشکی یک ارائه خدمات در بیمارستان های آموزشی و تداخل کاری در این زمینه و دیگری آزمون هایی است که از پره انترنی تا بورد از دانشجویان اخذ می شود و مشکلاتی را ایجاد می کند.

روسای دانشگاهها جلسات منظمی با تشکل ها داشته باشند

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه دانشگاه ها گفت: امسال پیش بینی می کنم به دلیل انتخابات فضای دانشگاه ها متفاوت باشد و این به این معنی است که مسئولان و روسای دانشگاهها جلسات منظمی با تشکل ها داشته باشند و در جمع های دانشجویی در مراکز آموزشی و خوابگاه ها حضور پیدا کنند چرا که جوانان در معرض انواع آسیب ها هستند.

وزیر بهداشت به روسای دانشگاهها تاکید کرد: به مطالبی که در سایت ها و روزنامه ها بدون استناد زده می شود توجه نکنید. در زمینه انتخابات هم به طور کامل مراقب باشید که نه له و نه علیه هیچ کاندیدی موضع گیری نشود و حوزه سلامت هیچ دخالتی در این زمینه نداشته باشد.

وی یادآور شد: دانشگاه هایی که در مناطق اهل تسنن قرار دارند توجه کنند و وقت بگذارند. دشمن اختلافات مذهبی را پیگیری می کند و شما باید تا می توانید به این مناطق خدمت برسانید، هیچ احساس تبعیضی نباید ایجاد شود. البته مراجع عظام و روحانیون اهل سنت نیز مانع از ورود اندیشه های ناپاک شده اند.

آمایش بهترین فرصت برای آموزش پزشکی

هاشمی با اشاره به اهمیت آموزش و طرح آمایش به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های وزارت بهداشت در این دوره گفت: از زمان تصویب طرح آمایش بیش از ۵۰ مراجعه برای تاسیس دانشکده داشته ام که اعلام کرده ام شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است و ما نمی توانیم مجوز بدهیم.

وی افزود: آمایش به ارتقاء کیفی کمک می کند و در برابر رشد بی رویه می ایستد. در گسترش حتما باید به کیفیت توجه شود. در حال حاضر زمان آن رسیده که دانشگاه های بزرگ در تربیت پزشک عمومی بازنگری کنند.

وزیر بهداشت گفت: دیگر اکنون با ابزارهایی همچون موبایل های هوشمند نیازی به محفوظات نیست آنچه مغفول مانده مهارت است. مدلی که برای آزمون ها در پیش گرفته ایم مناسب نبود و باید استاندارد شود. ایجاد رقابت منفی در رزیدنت ها از اثرات منفی به غول تبدیل کردن آزمون بورد است.

تأکید بر بومی گزینی رشته های پزشکی

وی بر جدی گرفتن موضوع بومی گزینی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: از ابتدای شروع سال تحصیلی افرادی که از سهمیه بومی گزینی در دستیاری استفاده کرده اند را ثبت کنید تا مشکلاتی که در سهمیه زنان ایجاد شد در این سهمیه بوجود نیاید.

هاشمی افزود: اعمال سهمیه زنان از ابتدا اشتباه بود اما بعدا افرادی که از این امتیاز استفاده کردند از انجام تعهدات خود شانه خالی کردند. به همین دلیل دانشگاهها و معاونت آموزشی با هم تفاهم نامه امضا و موضوع ظرفیت و بومی گزینی را به درستی هماهنگ کنند.

وی با اشاره به سهمیه های بومی گزینی و سایر سهمیه هایی که در آزمون دستیاری وجود دارد، گفت: اگر افزایش ظرفیت صورت نگیرد با توجه به سهمیه های متعدد در دستیاری امکان تربیت دستیار سخت می شود و نمی توان نیازهای کشور را رفع کرد.

آرزو داشتم ۲ هزار دانشجوی خارجی در یک دانشگاه ایرانی پذیرش می شدند

وزیر بهداشت خطاب به دانشگاه ها در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی گفت: این بسیار بد است که ما در جهت آموزش مسلمان های منطقه تلاش نکنیم. من آرزو داشتم که ۲ هزار دانشجوی خارجی در یک دانشگاه ما پذیرش می شدند. دانشگاهها زمینه را فراهم کنند اما در این زمینه با هم رقابت نکنند.

کاش می شد دانشگاه علوم پزشکی خصوصی ایجاد کرد

وی افزود: من با خودگردان و بین الملل موافق نیستم اما به هر حال این موضوع ساماندهی شده است. اما ای کاش می شد دانشگاه علوم پزشکی خصوصی ایجاد کرد که در کنار دانشگاه آزاد از اساتید بازنشسته بهره می گرفت. از سوی دیگر باعث می شد دانشجویان ایرانی به خارج از کشور نروند و دانشجویان پولی نیز در کنار روزانه ها تحصیل نکنند.

هاشمی پژوهش را اصل کار دانشگاهها برشمرد و گفت: قدرت و اقتدار در سایه علم و فناوری بدست می آید. درست است که مشکلات بهداشت و درمان وجود دارند اما پایه رفع همه آنها پژوهش است که با سرعت و کیفیت بهتر باید ادامه یابد تا بتوانیم در فناوری هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به توافق هسته ای و اثرات آن بر کشور و همچنین زیاده خواهی ها غرب گفت: هر کشوری به دنبال منافع خودش است و در دوران پساتحریم فرصتی ایجاد شده است که باید از آن در جهت رشد پژوهش بهره برداری کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: دانشگاه ها در حوزه آموزش و پژوهش با هم همکاری کنند و اگر این تحلیل را قبول داریم که کشور راهی جز پژوهش و فناوری ندارد پس باید در این زمینه فعالیت کنیم. معتقدم جنگ تمام نشده است چرا که هر کشوری همیشه برای منافع ملی خودش می جنگد.

پول پژوهش نباید در درمان و ساختمان سازی هزینه شود

وی با اشاره به لزوم هزینه کرد درست بودجه پژوهش گفت: پول پژوهش نباید در درمان و ساختمان سازی هزینه شود. بهترین دانشمندان دنیا را بشناسید آنهایی که با لباس ساده در دفاتری محقر کار می کنند درست خلاف آنچه در جهان سوم رخ می دهد. چرا که ثروت این افراد در مغزشان است نه در دفتر و ساختمان.

وی با تاکید به اهمیت فناوری خاطرنشان کرد: در بحث پژوهش باید مراقب باشیم که آسیبی که به آموزش وارد شد به پژوهش وارد نشود. در مقطعی اهمیت انتشار مقالات برای دانشگاه ها موجب فساد شده بود. برخی مجله خارجی اجاره کردند و از نظر عددی رتبه خود را ارتقاء دادند.

مراقبت در زمینه آسیب شرکت های دانش بنیان

وزیر بهداشت افزود: در حوزه شرکت های دانش بنیان هم باید مراقبت باشیم که مغزهایی که می توانند موثر باشند درگیر وام و بازار و مسائل شرکت نشوند و توان آنها در جهت دیگری صرف نشود.

وی با اشاره به اتفاقی که برای انستیتو پاستور رخ داد، گفت: در مقطعی انستیتو پاستور تا واکسن آفریقا را تامین می کرد اما به روزی افتاد که وارد کننده شد و اکنون دوباره در حال رشد است. این به دلیل است که بدنه آن را لاغر کردیم در صورتی که حوزه فناوری و حوزه تولید باید به درستی تفکیک شود. نباید اشتباه کنیم و بهترین محققان را از دست بدهیم.