ادامه تحریم ها خلاف اصل مذاکره است/ دولتمردان پاسخ دشمن را بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن تاکید بر این که مسئولان باید پاسخگوی سخنان دشمن باشند و نگذارند آمریکایی ها هر چه دلشان می خواهد بگویند افزود: رهبر معظم انقلاب درباره چارچوب تحریم ها تذکرات خود را شفاف اعلام کردند از این پس مسئولان باید بیشتر از گذشته مراقب حرکات و رفتارهای فتنه انگیز و سخنان غیر معقول آمریکایی ها باشند.

وی ضمن تاکید بر این که مذاکرات برای برداشتن تحریم ها انجام شد و باقی ماندن آن ها خلاف اصل مذاکرات است خاطر نشان کرد: پاسخ به دشمنان باید متقابل باشد، تهدید با تهدید پاسخ داده می شود و اگر تفاهم هسته ای را متوقف کنند ما هم شروع به کار می کنیم. دشمن فکر نکند هر طور خواست رفتار می کند و ایران قدرت ایستادن مقابل خواسته های نامعقول او را ندارد.

هنوز ابهامات برجام برای نمایندگان خبرگان رهبری مرتفع نشده

خطیب جمعه سمنان لزوم بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی که که توسط رهبر نیز مورد تاکید قرار گرفته بود را یادآور شد و تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مسائل بعد از برجام بسیار مهمتر از خود برجام است و آمریکائی ها باید بدانند تا تمام تحریم ها علیه ایران یکجا لغو نشود ایران هیچ اقدامی برای عملی شدن برجام انجام نخواهد داد.

وی از مسئولان و مردم خواست هشدار رهبر عظیم الشان انقلاب درباره فرصت های مناسب داخل و خارج کشور برای نفوذ آمریکا را جدی بگیرند و ابراز داشت: برگزاری رزمایش نیروی مقاومت بسیج که نماد قدرت و اقتدار مردمی جمهوری اسلامی است که برای دفاع از این مرز و بوم به کار می رود، دشمن را دچار نا آرامی و تنش می کند.

امام جمعه سمنان همچنین به دحو الارض و ارزش عبادت این روز که به حکومت ولی عصر (عج) گره خورده نیز اشاره کرد و ابراز داشت: هفته تعاون، روز زیارتی امام هشتم ،شهادت آیت الله قدوسی و ۱۷ شهریور و نقش آن در انقلاب اسلامی نیز نباید نادیده گرفته شود.