به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه زنجان افزود: این میزان جمعیت، ۸۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهد و در این میان از این تعداد ۷۵۰ هزار نفر اعضای تعاونیهای سهام عدالت و بوده تنها ۲۰۰ هزار نفر را اعضای سایر تعاونیها تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت تعاونیها در استان زنجان در بخش کشاورزی است، ادامه داد: در استان زنجان سه هزار و ۹۵۰ تعاونی وجود دارد که از این تعداد دو هزار و ۷۰۰ تعاونی فعال است.
وی به تعاونیهای بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: ۷۰ درصد از تعاونیها را بانوان تشکیل میدهند که در بخشهای صنایعدستی، حمل و نقل و کشاورزی فعال هستند.
غریوی به تأسیس تعاونیهای جدید در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته ۹۰ تعاونی تشکیل شده و امسال ۳۰ تعاونی تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه در استان زنجان ۲۴۸ تعاونی منحل شده است گفت: ما تعاونیهایی که قابلیت فعالیت را داشته ولی منحل شده باشند را احیاء میکنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: هفت درصد تعاونیهای استان در بخش مسکن، ۳۵ درصد در بخش کشاورزی، ۲۳ درصد در بخش صنعت و معدن و ۲۹ درصد در حوزه خدمات مشغول هستند.
غریوی از افتتاح ۱۳ تعاونی طی هفته تعاون در استان زنجان خبر داد و ادامه داد: این اداره کل در بحث حوزه خدماتی هم ورود دارد و باید نهادهای ذیربط درخصوص اشتغالزایی این بخش فعالیتهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: ادارهکل تعاون در راستای توسعه و تقویت کارآفرینی و تعاونیها آموزشهای لازم را در دستور کار دارد.
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