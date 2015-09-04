به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه مرند اظهار داشت : دشمنان نظام نخوابيده اند ما بايد تحركات دشمن را رصد كنيم و اجازه نفوذ به كشور از طريق برجام را ندهيم.

وی سپس افزود: بايد برجام توسط شوراي ملي امنيت بررسي شده و جهت تصميم گيري در اختيار نمايندگان مجلس گذاشته شود تا خود مردم در اين مورد تصميم بگيرند.

حجت الاسلام نعمت زاده تصريح كرد: آمريكا دست از دشمني با كشوري كه داعيه مبارزه با مستكبرين را دارد برنخواهد داشت آنها از هر راهي درصدد ضربه زدن به نظام اسلامي هستند پس بايد بسيار هوشمندانه عمل كنيم.

خطيب نماز جمعه مرند بيان كرد: همانطوري كه مقام معظم رهبري فرمودند بايد تحريم هاي ظالمانه برداشته شود، اگر آنها فقط دنبال تعليق هستند پس ما هم تعليق خواهيم كرد.

وي در بخشي از سخنان خود به فرمايش مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: آمريكا كشوري عقب مانده از لحاظ ذهني است كه در ۲۰۰سال قبل خود سير مي كند ولي آنها بدانند كه مردم ما حاضر نيستند دنبال رو سياست هاي زورگويانه آنها و در زير سلطه آنها باشند.

مسئولان در مديريت كشور به مردم تكيه كنند

نعمت زاده گفت: مسئولان نبايد به آمريكا اعتماد كنند و در راستاي اهداف دشمن قدم بردارند و يا حرفي بزنند، مسئولان وظيفه دارند در فضای اسلامی حركت كرده و به مردم اميدواری بدهند.

امام جمعه مرند درادامه اظهار داشت: مسئولان در مديريت كشور به مردم تكيه كنند همانطوريكه در هشت سال دفاع مقدس به مردم و جوان ها تكيه كرديم و موفق به شكست دشمن شديم.

خطيب نماز جمعه مرند در پايان با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي گفت: امسال دوانتخابات بسيار مهم و سرنوشت ساز را در پيش رو داريم و اميدواريم مردم همچون گذشته با حضور بسيار باشكوه خود مشت محكمي بر دهان ياوه گويان بزنند.

قیام های ملت ایران آغازگر بیداری اسلامی در جهان اسلام بوده است

امام جمعه موقت شهرستان اهر نیز در خطبه های نماز جمعه اهر گفت: قیام های ملت ایران برای تحقق پیروزی انقلاب و حفظ آرمان های امام راحل آغازگر بیداری اسلامی در جهان اسلام بوده است.

حجت الاسلام محمود دینی با اشاره به اینکه آمریکایی ها در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده و بی اعتماد بودن خود را نشان می دهد، گفت: اعتمادسازی و عمل به تعهدات در قبال لغو تحریم ها از دستاوردهای مذاکرات هسته ای بوده که متاسفانه دولت آمریکا در این خصوص کوتاهی می کند.

امام جمعه موقت اهر به نظرات منفی استکبار جهانی در خصوص حمایت از گروه های تروریستی اشاره کرد و افزود: در نظر استکبار حمایت و دفاع از کشورهای مسلمان همچون عراق، سوریه، فلسطین و یمن که به گفته آنها تروریست حساب می شوند کاملاً غلت است.

وی با بیان اینکه دسیسه های منافقین علیه کشورمان هیچگاه فراموش نمی شود، تصریح کرد: قیام های ملت ایران برای تحقق پیروزی انقلاب و حفظ آرمان های امام راحل آغازگر بیداری اسلامی در جهان اسلام بوده است.

دینی ارائه خدمات مطلوب بانک ها را از اولویت های بانکداری اسلامی دانست و گفت: همه بانک ها در خصوص ارائه خدمات یکسان بین افراد فقیر و ثروتمند جزو بانک های اسلامی هستند.

ربا و فساد مهم ترین عامل تضعیف دستگاه های اجرایی کشور

وی ربا و فساد را مهم ترین عامل تضعیف دستگاه های اجرایی و خدماتی عنوان کرد و بیان داشت: رباخواری در هر یک از دستگاه های دولتی و غیردولتی هیچگاه قابل بخشش نیست.

خطیب جمعه اهر در ادامه با اشاره به اینکه آیت الله طالقانی برای جهان اسلام ابوذر زمان بود، اضافه کرد: سخنان آیت الله طالقانی در تمامی صحنه ها و عرصه های پیروزی انقلاب اسلامی همچون شمشیر برنده ای بود که دشمنان و منافقین از آن بیم داشتند.

دینی با تاکید براینکه ایران امن ترین کشور در خاورمیانه است، افزود: رزمایش ۵۰ هزار نفری سپاه تلنگری برای کشورهای غرب بوده و این موضوع باعث تحرک سریع نیروهای مسلح در برابر تهاجمات دشمنان خواهد بود.

امام جمعه موقت اهر در پایان خاطر نشان کرد: وحدت دولت و ملت در راستای همدلی و همزبانی، اقتدار و قدرت ایران را افزایش می دهد.

دشمن نمی خواهد جمهوری اسلامی ایران به الگوی جهانیان تبدیل شود

امام جمعه شهرستان بناب نیز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه دشمن نمی خواهد جمهوری اسلامی ایران به الگوی جهانیان تبدیل شود، گفت: دشمن در تلاش است ثروت های ملت های مسلمان را به غارت ببرد و عزت و استقلال آنها را بگیرد.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با تاکید بر اینکه مردم ما باید تمام راه های نفوذ دشمن را ببندد، ابراز داشت: مردم ایران باید در این شرایط جامعه جهانی با هوشیاری تمام مقابل تجاوزات احتمالی دشمن بایستند و به شرایط آگاه باشند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری مردم و مسئولان در قبال توطئه های مختلف آمریکایی ها گفت: نباید به آمریکا و دوستانش اعتماد کنیم چراکه آنها ضربات و جنایات زیادی را علیه مردم ایران انجام داده اند.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه مسئولان آمریکا قصد دخالت در مسائل داخلی کشورمان را دارند، افزود: رئیس جمهور آمریکا می گوید که باید در داخل ایران تحولات جدیدی ایجاد شود و تهدید اسرائیل و حمایت از حزب الله لغو شود درحالیکه این مسائل به وی هیچ ربطی ندارد.