سیدجواد رفوگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در چارچوب فرآیند انتخابی تیم ملی تعارفی با کشتی گیران نداشتیم گفت: دومین سال بود که تیم ملی طبق فرآیند انتخابی شکل گرفت و شورای فنی در این مدت با هیچ کشتی گیری تعارف نداشت. خوشبختانه در این مدت با ایجاد انگیزه و روحیه جنگندگی بین مدعیان جوان هم همراه بودیم که این رقابت به جایی رسید که هم اکنون بیشتر نفرت ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را جوانان تشکیل می دهند و ۶ نفر از اعضای ۸ نفره تیم برای نخستین بار در رقابتهای جهانی حضور خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب نفرات دغدغه خاصی برای شورای فنی بود، افزود: به هیچ عنوان مشکل و دغدغه ای نداشتیم و تنها مساله ای که برا مدتی شورای فنی را مشغول به بررسی بیشتر کرد، انتخاب ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم بود.

رئیس انستیتو بین المللی کشتی ایران ادامه داد: همانطور که از مدتها پیش مشخص بود رضا یزدانی به دلیل مصدومیت شانس حضور در رقابتهای جهانی را از دست داد و شورای فنی باید یک نفر را از میان عباس طحان و محمدحسین محمدیان انتخاب می کرد. بدین ترتیب می توان تنها دغدغه شورای فنی را انتخاب ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم دانست که در نهایت با انتخاب عباس طحان به پایان رسید.

رفوگر با تمجید از زحمات محمدیان در اردوهای تیم ملی اظهار داشت: این جوان آینده دار یکی از امیدهای کشتی ایران برای رویدادهای برگ آتی از جمله المپیک است و عدم انتخاب او به این دلیل بود که طحان به نسبت او در رقابتهای انتخابی و همچنین تورنمنت های بین المللی تدارکاتی عملکرد بهتری داشت.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی در خاتمه از هرگونه پیش بینی عملکرد آزادکاران در رقابتهای جهانی خودداری کرد و گفت: کشتی ورزش قابل پیش بینی نیست و نمی توان هیچ حریفی را از پیش باخته یا از پیش برنده دانست اما به جرات می توان تیم اعزامی را تیمی جوان وباانگیزه دانست که می تواند ستاره های جدیدی به کشتی ایران معرفی کند و نتایج مطلوبی کسب کند.