حیات اقتصادی ورامین درگرو تأمین آب/نیمی از اراضی شهرستان تشنه است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: کم‌آبی پدیده‌ای است که طی چند سال اخیر با زندگی مردم ایران عجین شده و این واژه همواره به‌عنوان تهدیدی موردتوجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است.

استفاده بی‌رویه از آب در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف و بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب شده است که امروز کم‌آبی به‌عنوان یکی از معضلات مهم کشور محسوب شود.

طی سال‌های اخیر وزارت نیرو و برخی نهادهای زیر مجموعه آن نظیر شرکت آب و فاضلاب تلاش کرده‌اند تا با اعمال سیاست‌های مختلفی نظیر افزایش قیمت بهای مصرفی آب و یا اعلام جریمه مشترکان پرمصرف در میزان مصرف این ماده حیاتی تغییری ایجاد کنند.

حیات اقتصادی ورامین به آب گره‌خورده است

در این میان حیات اقتصادی شهرستان ورامین به‌عنوان قطب کشاورزی استان تهران از دیرباز با آب گره‌خورده است و امروز به دلیل کم‌آبی شاهد بلااستفاده ماندن نیمی از اراضی قابل‌کشت ورامین هستیم.

بر اساس آخرین آمارها نزدیک به ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل‌کشت در ورامین وجود دارد که به دلیل کمبود منابع آبی و خالی شدن سفره‌های زیرزمینی تنها نیمی از این اراضی زیر کشت رفته و مابقی این اراضی بلااستفاده مانده است.

علیرضا کارگری مدیرعامل آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که بهای آب مصرفی بیشتر از قیمتی است که اکنون از مردم گرفته می‌شود، اظهار داشت: یکی از نکاتی که می‌تواند در کاهش میزان مصرف آب در میان مردم مؤثر باشد، آن است که مردم بدانند که برای مصرف آب چه هزینه‌ای می شود.

باید آگاهی مردم نسبت به میزان و ارزش آب مصرفی افزایش پیدا کند

وی افزود: در کنار فرهنگ‌سازی برای کاهش میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف باید آگاهی مردم نسبت به میزان و ارزش آب مصرفی نیز افزایش پیدا کند.

کارگری ادامه داد: اگر مردم به‌خوبی آگاهی پیدا کنند که چه میزان و ارزشی برای انتقال و مصرف آب هزینه می‌شود، قطعا در کاهش مصرف این ماده حیاتی مؤثر خواهد بود.

آبیاری تحت‌فشار برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ورامین

وی با تأکید بر این نکته که امروز کشور با بحران شدید کم‌آبی مواجه است، عنوان کرد: امروز باید همه نسبت به بحران کم‌آبی حساسیت داشته و نسبت به حفاظت از این ماده حیاتی تلاش کنند.

در این میان بخش کشاورزی حجم زیادی از میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده به همین خاطر طی سال‌های اخیر و برای کاهش هدر رفت آب در این بخش، گسترش آبیاری مدرن و قطره‌ای در دستور کار جهاد کشاورزی قرارگرفته است.

شهرستان ورامین به‌عنوان قطب کشاورزی استان تهران طی سال‌های اخیر شاهد گسترش آبیاری قطره‌ای بود به‌طوری‌که امروز بسیاری از مزارع و زمین‌های کشاورزی شهرستان به این ظرفیت مجهز شده‌اند.

۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تحت آبیاری قطره‌ای

محمدحسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گسترش آبیاری مدرن و قطره‌ای برای کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در دستور کار جهاد کشاورزی و دولت قرار دارد.

رییس جهاد کشاورزی ورامین افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش زمین‌های تحت پوشش آبیاری مدرن و قطره‌ای بوده‌ایم که این مهم نقش بسیاری را در کاهش مصرف آب ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در هفته دولت نیز بخش دیگری از آبیاری مدرن و قطره‌ای در شهرستان ورامین به بهره‌برداری رسید و این موضوع با جدیت در جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

تاجیک اضافه کرد: خوشبختانه بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تحت آبیاری قطره‌ای قرار دارد و این مهم با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد ریالی برای کاهش مصرف آب در بخش مدیریت شهری

مدیریت شهری ورامین نیز برای کاهش میزان مصرف آب در بخش شهری و توسعه فضای سبز دست‌به‌کار شده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد ریالی، قدم مؤثری را در این زمینه برداشته است.

علی حیدریان شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری در دوره کنونی، افزایش سرانه فضای سبز است اما بدون تردید کاهش میزان مصرف آب در این بخش بسیار مهم و حیاتی به نظر می‌رسد.

وی افزود: به همین منظور و برای تجهیز فضاهای سبز ورامین به شبکه آبیاری تحت‌فشار، اعتباری بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد که نقش مهمی را در کاهش میزان مصرف آب ایفا می‌کند.

حیدریان ادامه داد: با تجهیز فضاهای سبز ورامین به شبکه آبیاری تحت‌فشار، بیش از ۷۰ درصد در مصرف آب در این بخش صرفه‌جویی و در مقابله با بحران کم آب کمک شایانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تلاش داریم تا تمامی فضاهای سبز شهری ورامین را به این سیستم مجهز کنیم.

خبرنگار: محمدرضا حیدری