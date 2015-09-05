۷۰ میلیون دلار صادرات از سوی تعاونی های مرزی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمدعلی سلیمی با اشاره به اینكه بیش از یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۳ هزار و ۱۳۹ تعاونی در استان فعالیت دارند، بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد فعالیت صید آبزیان توسط ۸۴ تعاونی و اتحادیه صیادی انجام می شود، همچنین حمل و نقل تمامی كالاهای صادراتی و وارداتی از بنادر استان به كشورهای حوزه خلیج فارس و بالعكس توسط تعاونی ها صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: ۱۰۰ درصد حمل و نقل دریایی مسافر و بار بین بنادر و جزایر خلیج فارس، صادرات ۷۰ میلیون دلار مبادلات مرزی، تولید۸۰ درصد مرغ استان، توزیع۷۰ درصد مواد سوختی، ساخت بیش از ۲۸ هزار واحد مسكونی و ترانزیت حجم وسیعی از حمل و نقل بار جاده ای از عمده فعالیتهای بخش تعاون استان است.

سلیمی، توجه به مزیت های نسبی شرق استان در قالب تعاونی ها، پیگیری تشكیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانها با توجه به مزایای خوب این تعاونی ها، پیگیری رفع مشكلات تعاونی های مسكن مهر با همكاری دستگاههای متولی، تشكیل و تقویت اتاق تعاون، حمایت از تعاونی بانوان، حمایت مالی از پایان نامه های مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا مرتبط با بخش تعاون، توانمند سازی و اشتغال خانوارهای روستایی در قالب شركت های تعاونی روستایی را از جمله برنامه های گسترش تعاونی ها در استان هرمزگان عنوان كرد.