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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

مدیرکل میراث فرهنگی همدان:

ششمین جشنواره «شیره‌پزی» در ملایر برگزار می‌شود

ششمین جشنواره «شیره‌پزی» در ملایر برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان از برگزاری ششمین جشنواره شیره‌پزی مانیزان در ملایر خبر داد.

ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره شیره پزی در روستای مانیزان ملایر برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری این آیین‌ها و جشنواره‌ها گامی در راستای گرامیداشت فرهنگ کهن مردم این دیار و ثبت میراث معنوی آن است.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه برگزاری این مراسم باعث ماندگاری سنت شیره‌پزی در اذهان مردم می‌شود و دیگر خرده فرهنگ‌های این چنین به دست فراموشی سپرده نمی‌شود و این امانت‌های گرانبها به نسل آینده خواهد رسید، بیان کرد: با فرا رسیدن ماه مهر و برداشت انگور جشنواره شیره پزی در روستای هدف گردشگری «مانیزان» ملایر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شیره پزی از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است، بیان داشت: مراسم شیره پزی قدمتی بیش از ۷۰۰ سال داشته و در این منطقه علاوه بر آئین شیره پزی جشن های مختلفی مانند جشن برداشت انگور نیز از سوی روستاییان برگزار می شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: این جشنواره برای ششمین سال متوالی مهرماه امسال در روستای هدف گردشگری مانیزان برگزار می شود و همه ساله تعداد گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند.

سروش مقدم افزود: برنامه های جنبی مختلفی در جشنواره شیره پزی سنتی ملایر اجرا خواهد شد که هر یک از این برنامه ها، آداب و رسوم این شهرستان را به نوعی بیان می کنند.

وی گفت: آیین شیره پزی در روستای مانیزان ملایر و یا ده ها آیین سنتی در سراسر استان همدان و روستاهای هدف گردشگری این استان گنجینه های ارزشمندی برای معرفی استان همدان و جذب گردشگری و مسافر به این استان است.

کد مطلب 2903820

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