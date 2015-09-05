ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره شیره پزی در روستای مانیزان ملایر برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری این آیین‌ها و جشنواره‌ها گامی در راستای گرامیداشت فرهنگ کهن مردم این دیار و ثبت میراث معنوی آن است.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه برگزاری این مراسم باعث ماندگاری سنت شیره‌پزی در اذهان مردم می‌شود و دیگر خرده فرهنگ‌های این چنین به دست فراموشی سپرده نمی‌شود و این امانت‌های گرانبها به نسل آینده خواهد رسید، بیان کرد: با فرا رسیدن ماه مهر و برداشت انگور جشنواره شیره پزی در روستای هدف گردشگری «مانیزان» ملایر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شیره پزی از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است، بیان داشت: مراسم شیره پزی قدمتی بیش از ۷۰۰ سال داشته و در این منطقه علاوه بر آئین شیره پزی جشن های مختلفی مانند جشن برداشت انگور نیز از سوی روستاییان برگزار می شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: این جشنواره برای ششمین سال متوالی مهرماه امسال در روستای هدف گردشگری مانیزان برگزار می شود و همه ساله تعداد گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند.

سروش مقدم افزود: برنامه های جنبی مختلفی در جشنواره شیره پزی سنتی ملایر اجرا خواهد شد که هر یک از این برنامه ها، آداب و رسوم این شهرستان را به نوعی بیان می کنند.

وی گفت: آیین شیره پزی در روستای مانیزان ملایر و یا ده ها آیین سنتی در سراسر استان همدان و روستاهای هدف گردشگری این استان گنجینه های ارزشمندی برای معرفی استان همدان و جذب گردشگری و مسافر به این استان است.