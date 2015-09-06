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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان به ۷۵ درصد رسید

مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان به ۷۵ درصد رسید

خرم آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش مکانیزاسیون بخش کشاورزی این استان به بالای ۷۵ درصد خبر داد.

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر به فراهم سازی زمینه های گسترش زنجیره های تولید در بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: اتمام عملیات مجتمع گلخانه ای ۳۲ هکتاری خرم آباد و جذب ۶۶۷ نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به منظور جبران کمبود نیروی انسانی متخصص در مراکز جهاد کشاورزی استان از دیگر برنامه های این سازمان بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای ۱۰۰ درصد اعتبارات خط ویژه مکانیزاسیون به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان باعث شد که ضریب مکانیزاسیون استان از یک اسب بخار به ۱.۱ اسب بخار در هکتار برسد.

غضنفری ادامه داد: با این اقدام درجه مکانیزاسیون اراضی استان به ویژه در گندم به بالای ۷۰ درصد رسید و همچنین ۸۰۰ دستگاه تراکتور، کمباین و ادوات دنباله بندها به بخش کشاورزی استان تزریق شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یکی از وجوه امنیت غذایی را عرضه محصولات سالم دانست و بیان داشت: در این زمینه کارهای گسترده ای صورت گرفته است به طوریکه ۱۶ هزار بهره بردار استان توانستند گواهی سلامت برای محصولات خود دریافت کنند.

غضنفری با بیان اینکه در حوزه کشت محصولات آبدوست استان بازنگری هایی صورت گرفته است اضافه کرد: در مناطقی از استان که بحران آب وجود دارد هم نوع کشت، هم تاریخ کشت و هم شیوه بهره برداری از اراضی مشخص شده است.

کد مطلب 2903831

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