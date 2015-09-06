مدافع تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رکورد «بلان» و «رونالدینیو»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه دوازدهم شهریورماه در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ - امارات برابر گوام به پیروزی ۶ بر صفر دست یافت. در آن بازی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، سیدجلال حسینی برای نود و ششمین مرتبه با پیراهن مقدس جمهوری اسلامی ایران به میدان رفت.
سیدجلال که از جام ملتهای ۲۰۰۴ آسیا توانست جایگاه ثابتی در خط دفاع تیم ملی ایران برای خود بدست آورد و جای بزرگانی همچون یحیی گلمحمدی، سهراب بختیاریزاده و ... را پرکند، امروز با ۹۶ بازی ملی در آستانه رسیدن به باشگاه «۱۰۰» تاییها قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۸ بهمنماه سال ۱۳۸۵، سیدجلال حسینی در بازی دوستانه تیم ملی ایران برابر بلاروس برای نخستین بار به میدان رفت، مسابقهای که تیم ملی با هدایت امیر قلعهنویی برابر این تیم اروپایی به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت. بازی با عراق در رقابتهای غرب آسیا ۲۰۰۷- اردن، که ۲۶ خردادماه سال ۱۳۸۶ در شهر امان برگزار شد، نخستین بازی رسمی سیدجلال با پیراهن تیم ملی کشورمان بود.
این بازیکن با تجربه تیم ملی ایران تنها چهار بازی ملی دیگر نیاز دارد تا پس از علی دایی، مهدی مهدویکیا، علی کریمی و جواد نکونام، به عنوان چهارمین ایرانی به باشگاه «۱۰۰» تاییها فوتبال ملی دنیا رسیده و رکورد جالبی را در کارنامه فوتبالیاش به ثبت برساند. البته او نخستین مدافع تاریخ ایران است که جنین رکوردی را به دست میآورد.
سیدجلال درصورت حضور در بازیهای ایران در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ - امارات برابر هند و عمان و دیدار دوستانه با ژاپن، در بازی برگشت مقابل ترکمنستان که روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود، به رکورد ۱۰۰ بازی ملی خواهد رسید.
البته اگر این بازیکن با مشکلات مالیاتی روبرو نمیشد و دیدار دوستانه ایران با ازبکستان و بازی رسمی با ترکمنستان را از دست نمیداد، امروز ۹۸ بازی ملی داشت و میتوانست در بازی روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه برابر عمان، به باشگاه «۱۰۰» تاییها وارد شود.
این مدافع کشورمان که متولد ۱۴ بهمنماه ۱۳۶۰ است، در این سالها در تیمهای ملوان بندرانزلی، سایپا البرز و سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، الاهلی قطر و نفت تهران به میدان رفته و در ۹۶ بازی گذشته تیم ملی، ۶ گل هم به ثمر رسانده است.
درصورتیکه کارلوس کیروش در بازی با هند، سیدجلال حسینی را در ترکیب تیم ملی قرار دهد، تعداد بازیهای ملی این بازیکن به ۹۷ دیدار میرسد و با لوران بلان کاپیتان و بیسنته لیزارازو بازیکنان پیشین فرانسه، رونالدینیو ستاره مطرح فوتبال برزیل، اوسکار روجری بازیکن مطرح پیشین آرژانتین و داوید ویا مهاجم مطرح فوتبال اسپانیا از نظر تعداد بازی ملی برابر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در کنار سیدجلال حسینی، آندرانیک تیموریان هم در آستانه رسیدن به باشگاه «۱۰۰» تاییهای ملی فوتبال دنیا قرار دارد. کاپیتان تیم ملی ایران درحال حاضر ۹۳ بازی ملی دارد و در بازی با هند تعداد دیدارهای ملیاش را به عدد ۹۴ میرساند.
هافیک با تعصب و شماره ۱۴ فوتبال ایران در صورت حضور در ۵ بازی آینده تیم ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ - امارات و دیدار تدارکاتی با تیم ملی ژاپن (اگر تیم ملی دیگر مسابقه دوستانه نداشته باشد) در بازی برگشت با عمان که روز دوشنبه ۹ فروردینماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، بصورت رسمی وارد باشگاه «۱۰۰» تاییها میشود، آنهم به عنوان ششمین بازیکن تاریخ فوتبال ایران.
هرچند سیدجلال حسینی تعداد بازیهای ملیاش از آندرانیک تیموریان بیشتر است اما آندو نخستین بازی ملیاش را روز دوم شهریورماه سال ۱۳۸۴ و در بازی دوستانه برابر لیبی برگزار کرد، یعنی ۱۹ بازی زودتر از سیدجلال، در این شرایط و بعد از خداحافظی رسمی جواد نکونام از تیم ملی، بازوبند به تیموریان رسید.
ردهبندی ۱۵ بازیکن برتر فوتبال ملی ایران به شرح زیر است:
۱- جواد نکونام ۱۵۱ بازی - ۳۹ گل زده
۲- علی دایی ۱۴۹ بازی - ۱۰۹ گل زده
۳- علی کریمی ۱۲۷ بازی - ۳۸ گل زده
۴- مهدی مهدویکیا ۱۱۰ بازی - ۱۳ گل
۵- سیدجلال حسینی ۹۶ بازی - ۶ گل
۶- آندرانیک تیموریان ۹۳ بازی - ۸ گل
۷- کریم باقری ۸۷ بازی - ۵۰ گل
۸- حسین کعبی ۸۴ بازی - یک گل
۹- حمیدرضا استیلی ۸۲ بازی - ۱۲ گل
۱۰- محمد نصرتی ۸۱ بازی - ۵ گل
۱۱- جواد زرینچه ۸۰ بازی - یک گل
۱۲- احمدرضا عابدزاده ۷۹ بازی - بدون گل زده (یک گل از روی ضربه پنالتی آخر مسابقه در بازی با دوستانه شیلی در ۱۱ بهمنماه ۱۳۷۶)
۱۳- علی پروین ۷۶ بازی - ۱۳ گل
۱۴- سیدمهدی رحمتی ۷۶ بازی - بدون گل زده
۱۵- یحیی گلمحمدی ۷۴ بازی - ۵ گل
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گزارش: امیر محب ملکی
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