بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

با توجه به نتایج مؤثر عملكرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۴ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، كه «تشكیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و سایر موادی كه مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذكور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱-‌ در مراكز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس كل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط قضایی تشكیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.

۲- در كلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با تركیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند.

۳- ستاد ویژه در مركز و با تركیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان كل كشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشكیل، ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمراً حوزه ریاست را مطلع نمایند.

۴- رؤسای كل دادگستریهای سراسر كشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.

۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشكل‌ها، كاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده كه از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب می‌گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و كاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و ان‌شاءالله موجب افزایش مشاركت حداكثری و ارتقاء امنیت و سالم سازی فضای انتخابات خواهد شد.

