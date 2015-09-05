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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
با توجه به نتایج مؤثر عملكرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۴ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، كه «تشكیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و سایر موادی كه مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذكور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱-‌ در مراكز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس كل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط قضایی تشكیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.

۲- در كلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با تركیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند.

۳- ستاد ویژه در مركز و با تركیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان كل كشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشكیل، ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمراً حوزه ریاست را مطلع نمایند.

۴- رؤسای كل دادگستریهای سراسر كشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.

۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشكل‌ها، كاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده كه از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب می‌گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و كاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و ان‌شاءالله موجب افزایش مشاركت حداكثری و ارتقاء امنیت و سالم سازی فضای انتخابات خواهد شد.
 

کد مطلب 2903902

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