تمام اهالی این روستا رزمی کار هستند

مجله مهر: روستای «دونگ» یکی از روستاهای مرکزی چین است که تمام مردم آن در دفاع شخصی استاد هستند! در این روستا به غیر از کشاورزی هر روستایی در یکی از شاخه های رشته کونگ فو که ورزش باستانی این کشور است، مهارت دارد و هر کدام از متخصصان این رشتهها در یک سلاح ویژه مثل چوب، چنگال و مشت یا انگشتان دست تخصص دارند. تصاویر سرسبز و زیبای این روستای خوشآبوهوا که به سرعت در حال پخش شدن در شبکههای اجتماعی است، نشان میدهد یکی از دلایل اصلی رواج این ورزش، محیط مناسب آن برای تمرین اهالی روستاست.
داستان این ورزشهای رزمی به درستی مشخص نیست، از کجا شروع میشود؛ اما به گفته اهالی دو فرضیه اصلی برای آن وجود دارد. طبق اولین فرضیه، در زمان های گذشته روستاییان و محصولاتشان مورد حمله حیوانات وحشی قرار میگیرد؛ پس شرایط آنها را مجبور میکند که ورزشهای رزمی را یاد بگیرند تا بتوانند از جان و مال خود دفاع کنند. به همین علت هم جوانان این روستا برای مقابله با آسیبهای این حیوانات شروع به تقلید از حرکات آنها میکنند تا بتوانند به خوبی از عهده مبارزه با آنها بربیایند! از اینجاست که حرکت های اژدها، مار، ببر، پلنگ و دیگر حیوانات اختراع میشود. با دیگر اعضای خانواده به اشتراک گذاشته میشود و هر خانواده در یکی از این حرکات یا تقلیدها متخصص میشود؛ در نتیجه در طول سالها هر کدام از این حرکات به یک شاخه این رشته ورزشی تبدیل شده و هر فرد هم در یکی از آنها مهارت پیدا میکند!
فرضیه دوم هم میگوید که غارت این روستا توسط همسایگان باعث پیدایش این رشته ورزشی شده است؛ به طوری که خانوادههای این روستا برای در امان ماندن از جنگهای پیدرپی به فکر دفاع از روستا افتاده و از یک زوج استادِ هنرهای رزمی میخواهند که به آنها آموزش رزمی بدهند. کم کم این رشته بین تمام ساکنان این روستا رواج پیدا کرده و همه استاد کونگفو میشوند!
با این همه، هنوز هم کسی دقیقا نمیداند کونگفو از کجا جایش را بین خانواده های چینی و بهخصوص مردم این روستا باز کرده است؛ اما سنت یادگیری آن هنوز پابرجاست و ۱۲۳ خانواده این روستا هنوز به آموزش آن بین خود مشغول هستند. خیلی از مردان این روستا به همین دلیل کار در شهر را رها کردهاند. اهمیت این امر تا جایی است که زنان این روستا هم برای زنده ماندن این سنت دیرینه چینی، به مطالعه، یادگیری و حتی آموزش کونگ فو میپردازند!
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