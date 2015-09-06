شرایط پرسولیس نگران کننده است/طارمی شروع خوبی در تیم ملی داشت

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برتری پر گل تیم ملی فوتبال ایران برابر گوام در مرحله مقدماتی بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ امارات گفت: طبیعی است که فاصله فوتبال ما و گوام زیاد است. فوتبال گوام رو به پیشرفت است و شرایط این تیم با قبل متفاوت بود. اما تیم ایران هم فوتبال خوبی به نمایش گذاشت و در این دیدار به پیروزی رسید.

وی در رابطه با جوان گرایی در تیم ملی اظهار داشت: فوتبال ما در یک زمانی نیاز به این جوان گرایی داشت که در این زمان این مساله صورت گرفت. این جوان‌گرایی می‌تواند برای فوتبال ما مفید باشد. البته در این شرایط باید بازیکنان با تجربه نیز کنار این جوانان حضور داشته باشند تا تجربه را به آن‌ها منتقل کنند. زیرا ما در دیدار‌های آتی با تیم‌های قوی تری نیز رو به رو خواهیم شد.

بازیکن پیشین تیم‌ملی فوتبال ایران افزود: بازیکنان جوان در بازی برابر گوام عملکرد خوبی داشتند. مهدی طارمی هم که اولین بازی‌های ملی‌اش را پشت سر می‌گذاشت با به ثمر رساندن دو گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. این بازیکن جوان شروع خوبی در بازی‌های ملی داشت که این مساله می‌تواند به آینده او در تیم ملی کمک ویژه‌ای کند.

درخشان در رابطه با شرایط پرسپولیس تصریح کرد: پرسپولیس امسال بازیکنان جوان خوبی دارد. اما مشکلات مالی اگر برطرف نشود، روی روند حرکتی تیم تاثیر مستقیم دارد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص کمک‌های مردمی به باشگاه پرسپولیس گفت: واقعا در شخصیت پرسپولیس نیست که بخواهد از سوی هواداران کمک جمع کند. وزارت ورزش باید بودجه لازمه به این تیم را تامین کند. بالاخره باشگاه فعلا پول ندارد و مجبور است که از هر طریقی تامین بودجه کند. اما این نوع درآمدزایی در شان پرسپولیس نیست.

وی در پایان گفت: اوضاع واقعا نگران کننده است و اگر اوضاع مالی به همین منوال پیش رود، شرایط کاملا متفاوت خواهد شد.