شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا به شماره پنجاه و ششم خود رسید.
در این شماره از ذهن مقالات زیر آمده است.
امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا
مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا
روش شناسی فلسفه تحلیلی - کاربردی طه عبدالرحمن با تاکید بر مسئله هویت
برونی گرایی در محتوا و نسبت آن با نظریه این همانی ذهن و بدن
سازو کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرار در مقایسه با تایید گرایان
بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت
بررسی تطبیقی گشتل در اندیشه هایدگر و پارادایم در اندیشه کهن
ذهن تنها نشریه تخصصی معرفتشناسی ایران است که با هدف بازپژوهی و بازپیرایی، تعمیق و توسعه مبانی و مباحث معرفتشناسی اسلامی، مطالعه تطبیقی و ارزیابی نحلهها و نظریههای معرفتشناسی کلاسیک، معاصر و جدید، گسترش زمینه تعاطی آرا و تضارب افکار در قلمرو معرفتشناسی همراه با برقراری ارتباط زنده و سازنده میان صاحبنظران در داخل و خارج، و سعی در تبیین نقاط، مبانی و لوازم تلاقی آرا و نظریههای معرفت شناختی با اندیشه دینی ـ فلسفی اسلامی و پاسخگویی به سؤالات مطرح، منتشر میشود. ذهن بر حسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانشهای مماس و مجاور با معرفتشناسی مانند علوم شناختی، علم و الاهیات، هرمنوتیک و... نیز توجه میکند.
در این نشریه مصاديق نقد و نوآوري و احياناً نظريهپردازيهاي جديدی در بحث هایی از قبیل - طرح و بررسي مسائل مربوط به معرفتشناسي اسلامي- توجه ويژه به مساله زبانشناسي، معناشناسي و علومشناختي با رويكرد اسلامي يا دست كم با نگاه انتقادي به مباحث غربي - توجه به مساله علوم انساني اسلامي - مباحث معرفتشناسي اسلامي(بررسي و حل آنها) رخ داده است.
حتی تا کنون ذهن در عناوینی همچون معرفتشناسي اسلامي، معرفتشناسي غربي، فلسفه ذهن، فلسفه علم(شش شماره)، معرفتشهودي، علم و دين(چهار شماره)، فلسفه تحليلي، معناشناسي، علم ديني، مبناگرائي، معرفت پيشيني، عقلانيت، علم حضوري، رئاليسم، نظريههاي صدق، شكگرائي، نسبيگرائي معرفتي، نظريههاي توجيه مقالاتی فاخر داشته است.
علاقمندان مي توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهيه اين فصلنامه به سايت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به نشاني http://poiict.org/category/zehn مراجعه كنند.
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