شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا به شماره پنجاه و ششم خود رسید.

در این شماره از ذهن مقالات زیر آمده است.

امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا

مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا

روش شناسی فلسفه تحلیلی - کاربردی طه عبدالرحمن با تاکید بر مسئله هویت

برونی گرایی در محتوا و نسبت آن با نظریه این همانی ذهن و بدن

سازو کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرار در مقایسه با تایید گرایان

بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت

بررسی تطبیقی گشتل در اندیشه هایدگر و پارادایم در اندیشه کهن

ذهن تنها نشریه تخصصی معرفت‌شناسی ایران است که با هدف بازپژوهی و بازپیرایی، تعمیق و توسعه مبانی و مباحث معرفت‌شناسی اسلامی، مطالعه تطبیقی و ارزیابی نحله‌ها و نظریه‌های معرفت‌شناسی کلاسیک، معاصر و جدید، گسترش زمینه تعاطی آرا و تضارب افکار در قلمرو معرفت‌شناسی همراه با برقراری ارتباط زنده و سازنده میان صاحب‌نظران در داخل و خارج، و سعی در تبیین نقاط، مبانی و لوازم تلاقی آرا و نظریه‌های معرفت شناختی با اندیشه دینی ـ فلسفی اسلامی و پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح، منتشر می‌شود. ذهن بر حسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌های مماس و مجاور با معرفت‌شناسی مانند علوم شناختی، علم و الاهیات، هرمنوتیک و... نیز توجه می‌کند.

در این نشریه مصاديق نقد و نوآوري و احياناً نظريه‌پردازي‌هاي جديدی در بحث هایی از قبیل - طرح و بررسي مسائل مربوط به معرفت­شناسي اسلامي- توجه ويژه به مساله زبان­شناسي، معناشناسي و علوم­شناختي با رويكرد اسلامي يا دست كم با نگاه انتقادي به مباحث غربي - توجه به مساله علوم انساني اسلامي - مباحث معرفت­شناسي اسلامي(بررسي و حل آنها) رخ داده است.

حتی تا کنون ذهن در عناوینی همچون معرفت­شناسي اسلامي، معرفت­شناسي غربي، فلسفه ذهن، فلسفه علم(شش شماره)، معرفت­شهودي، علم و دين(چهار شماره)، فلسفه تحليلي، معناشناسي، علم ديني، مبناگرائي، معرفت پيشيني، عقلانيت، علم حضوري، رئاليسم، نظريه­هاي صدق، شك­گرائي، نسبي­گرائي معرفتي، نظريه­هاي توجيه مقالاتی فاخر داشته است.

علاقمندان مي توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهيه اين فصلنامه به سايت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به نشاني http://poiict.org/category/zehn مراجعه كنند.