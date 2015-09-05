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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

تمرینات اختصاصی برای مدافع کروات پرسپولیس

تمرینات اختصاصی برای مدافع کروات پرسپولیس

مدافع کروات تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات اختصاصی‌اش را زیر نظر کادر پزشکی سرخ‌پوشان دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کادر پزشکی با انجام ام آر آی مجدد از پای ماریچ، برای ادامه درمان وی برنامه ریزی کرد.

این مدافع کروات پرسپولیس که کار با توپ را آغاز کرده است، ضمن شرکت در بعضی تمرینات گروهی، برنامه های اختصاصی مثل دویدن و کار با وزنه را انجام می دهد. وی در این مرحله از حضور در تمرینات درگیرانه منع شده است.

با توجه به تاکید بر بازگشت این بازیکن به میادین پس ازبهبودی کامل این احتمال وجود دارد که وی در شروع مجدد رقابتهای لیگ در اولین بازی امکان بازی نداشته باشد.

کد مطلب 2903991

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