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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

دبیر کنگره با مهر مطرح کرد:

تکذیب تغییرات در برگزاری کنگره شهریار/ همه چیز به منوال سابق است

تکذیب تغییرات در برگزاری کنگره شهریار/ همه چیز به منوال سابق است

دبیر کنگره بین‌المللی استاد شهریار هرگونه تغییر در رویکرد برگزاری این کنگره در سال جاری از جمله حذف موضوع بررسی انقلاب و دفاع مقدس در اشعار شهریار را تکذیب کرد.

حسن میلانی رییس حوزه هنری آذربایجان شرقی و دبیر کنگره استاد شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر و در ژاسخ به سوالی درباره اظهارنظرهای مطرح شده پیرامون تغییر وضعیت برگزاری این کنگره گفت: هفته گذشته آقای شعردوست گفتگویی کرده و عنوان داشته‌اند که محورهای جشنواره تغییر کرده است. بنده به عنوان دبیر این کنگره اعلام می‌کنم که جشنواره تغییری نداشته و محورهای آن کما فی‌السابق در دست اجراست.

وی ادامه داد: آقای شعردوست هفته قبل با بنده جلسه‌ای داشتند و پیشنهاداتی دادند منبی بر اینکه کنگره با ساختار و شکل عمومی برگزار شود. بنده و استاندار محترم با این پیشنهاد مخالفت کردیم و در نهایت نیز پذیرفته نشد. البته قرار بود سمتی هم در برگزاری کنگره داشته باشند که این مساله هم لغو شد. با این همه نمی‌دانم علت این اظهارات چیست.

میلانی تاکید: کنگره بین‌المللی استاد شهریار در هفته پایانی شهریور و با محورهایی که پیش از این اعلام شده بود برگزار خواهد شد.

کنگره استاد شهریار در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور در قالب ۱۴ موضوع از جمله تجلی مضامین قرآنی در شعر شهریار، هویت دینی در شعر حیدر بابا، تاثیر دفاع مقدس در شعر استاد شهریار، تجلی ولایت در آثار استاد شهریار، بصیرت دینی و انقلابی شهریار، اثرگذاری شعر شهریار در حوزه بین‌الملل و... برگزار می‌شود.

در این کنگره  ۴۰ شاعر از کشورهایی مانند آذربایجان، ترکیه، هند، تاجیکستان، لبنان، عراق، پاکستان، بحرین و... حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2904008
حمید نورشمسی

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