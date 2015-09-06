این نمایشنامه نویس شناخته شده تئاتر ایران درباره جدیدترین فعالیت‌های خود در زمینه نگارش نمایشنامه در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش ۲ نمایشنامه را به پایان رسانده‌ام. این ۲ نمایشنامه را که در حال حاضر دارای نام موقت «کسی شبیه تو مرا به دریا برد» و «شقایق» هستند به سفارش سازمان بهزیستی و برای اجرا در جشنواره تئاتر بهزیستی نگارش و ارائه کردم.



وی درباره فعالیت‌های خود در زمینه کارگردانی تئاتر نیز افزود: قرار است نمایش «بی‌تو بهتر» را که بر مبنای بمباران شیمیایی شهر سردشت و با حضور بازیگران و هنرمندان تئاتر آن منطقه کارگردانی و اجرا کردم، در روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه به عنوان نمایش افتتاحیه جشنواره تئاتر کردی سقز روی صحنه ببریم.



این کارگردان با سابقه تئاتر ایران درباره وضعیت حمایت مسئولان مربوطه از اجرای نمایش «بی‌تو بهتر» برای اجرا در اقلیم کردستان و غرب کشور، تصریح کرد: متأسفانه مسئولان مربوطه تربیت فرهنگی لازم و بودجه کافی را برای حمایت از اجرای عمومی این اثر، ندارند. تنها فرماندار مهاباد و همچنین شهردار مهاباد حمایتی معنوی و مادی از نمایش «بی‌تو بهتر» داشتند که حمایت مادی انجام شده نیز اصلا کافی نیست.



صادقی در پایان متذکر شد: کارگاهی برای آموزش بازیگران نمایش «بی‌تو بهتر» برگزار کرده بودم که هزینه ثبت نام برای هر شرکت کننده ۸۵ هزار تومان بود. این کارگاه با حضور حدود ۵۶ نفر برگزار شد و حتی ما مبلغ پرداخت شده برای ثبت نام شرکت کنندگان را هم صرف تولید نمایش «بی‌تو بهتر» کردیم.