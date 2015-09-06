به گزارش خبرگزاری مهر، ویوین مولر (Vivien Muller)، مخترع فرانسوی است که شارژرهای خورشیدی جالبی شبیه به درختان بن‌سای را اختراع کرده است. درختان با استفاده از پنل های خورشیدی به ذخیره انرژی در باتری های خود می پردازند. کاربران با استفاده از انرژی ذخیره شده در پنل ها قادر به شارژ انواع گجت ها هستند.

این شارژر خورشیدی از یک پورت USB و همینطور سطح مسطحی بهره مند شده تا گجت ها هنگام شارژ روی آن قرار بگیرند. این درخت خورشیدی علاوه بر شارژ اسمارت فون ها همانند یک چراغ زیبا نیز به نورافشانی می پردازد.