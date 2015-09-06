وظیفه ما حفظ و تقویت تنها جشنواره سینمایی کودک و نوجوان است

محمدعلی طالبی کارگردان سینمای کودک و نوجوان برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را یک ضرورت سینمایی و فرهنگی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکلات بودجه‌ای سینمای ایران، برگزاری جشنواره های سینمایی کاری دشوار است ولی با همه این مشکلات برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است و نمی توان این جشنواره را تعطیل کرد.

وی افزود: انتخاب علیرضا شجاع نوری به عنوان دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در راستای حفظ این رویداد سینمایی است و تجربه نشان داده در دوره هایی که شجاع نوری دبیر جشنواره بوده، دوران شکوفایی و رونق این جشن سینمایی بوده است.

کارگردان فیلم «کیسه برنج» درباره تفکیک جشنواره به دو بخش کودکان و نوجوانان گفت: من به شخصه با تفکیک جشنواره به دو بخش کودکان و نوجوانان موافق نیستم چراکه تجربه برگزاری جشنواره هایی از این دست در دنیا نشان داده دو فاکتور کودک و نوجوان همواره در کنار هم هستند، اما به نظر می رسد که به دلیل نبود تولید مناسب در این عرصه، سیاستگذاران ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیمی شده اند.

طالبی با اشاره به اینکه هدف از تفکیک جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان زنده نگه داشتن این رویداد سینمایی بوده است، بیان کرد: گرچه به این تصمیم انتقادهایی دارم ولی اگر این تلاش از سوی سینماگران نادیده گرفته شود کم‌لطفی است و من به شخصه به تصمیم جمعی برای جشنواره احترام می گذارم.

این کارگردان سینما در پایان تاکید کرد: کودکان و نوجوانان به خوراک فرهنگی نیاز دارند و بر تک تک سینماگران و به خصوص کسانی که در عرصه تولید فیلم برای کودک و نوجوان فعالیت می کنند واجب است که از تنها سرمایه سینمایی برای کودک و نوجوان ایرانی دفاع کنند.