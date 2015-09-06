مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت فعلی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: باید فردی در این تیم کار کند که کار بلد باشد. شرایط پرسپولیس با سایر ارگانها متفاوت است. از وقتی افراد ناکارآمد و کار نابلد به این تیم آمدند اوضاع خراب شد.
میناوند ادامه داد: کسی باید در پرسپولیس کار کند که ابتدا کار بلد و سپس عاشق این تیم باشد. آقای سیاسی سال گذشته در این تیم حضور داشت و به نظر میرسد که او در این هیات مدیره هم نقش ایفا میکند.
وی ضمن اشاره به کمک مالی گرفتن از مردم ادامه داد: واقعا چه معنی دارد که کاسه گدایی دستشان گرفتند و از مردم پول جمع میکنند. بعد هم روی این کار زشت تاکید دارند و اصرار هم میکنند که این کار را ادامه دهند. واقعا این کار چه معنی دارد؟ من شنیدهام که پرسپولیس چند متقاضی برای اسپانسرینگ دارد. اما سنگ اندازیهایی صورت گرفته تا اوضاع اینگونه شود.
میناوند ادامه داد: واقعا مدیری که نمیتواند تیم را مدیریت و کنترل کند برود. مدیری که نتواند درآمدزایی کند حضور نداشته باشد بهتر است. من واقعا تعجب میکنم که افرادی مانند حسین عبدی که فرد تحصیل کردهای است و سالها کاپیتان من بوده و یا دکتر زادمهر چرا در این هیات مدیره فعالیت میکنند؟
وی تاکید کرد: واقعا اگر مردم قرار است که برای تیم بودجه جمع کنند و مدیر نتواند از نام بزرگ پرسپولیس درآمد زایی کند، نقش مدیر چه میشود؟ اگر مردم قرار است که برای تیم درآمد زایی کنند،با این وضع بقال سره کوچه ما هم میتواند مدیریت کند.
میناوند گفت: پرسپولیس در شرایطی بازیهای ابتدایی فصل خود را واگذار کرد که از نظر سطح فنی در شرایط خوبی قرار داشت و با کسب اولین پیروزی میتوانست شرایط خوبی را دنبال کند که این مشکلات به وجود آمد. بازیکن تا زمانی میتواند اوضاع خراب مالی را تحمل کند. بعد از ان تمرکز روی مشکلات مالی میرود و اوضاع تیم به هم میریزد. همانطور که بازیکن به باشگاه تعهد دارد و کارش را به خوبی انجام میدهد، باشگاه نیز باید به تعهداتش عمل کند. غیرت بازیکن هم حدی دارد و اگر فکر بازیکن درگیر مشکل مالی شود، نمیتواند تمام کاراییش را در زمین به نمایش بگذارد.
بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازیکنان در حال حاضر تمام توانشان را برای موفقیت تیم به کار گرفتهاند و باید از نظر مالی تامین شوند.
این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با برتری پرگل تیم ملی برابر گوام در رقابتهای مقدماتی جام حهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ امارات گفت: تیم ملی در این مسابقه بازی خوبی را به نمایش گذاشت و توانست این پیروزی پرگل را رقم بزند.
وی ضمن اشاره به انتقاداتی که پیش از این به کارلوس کیروش میشد اظهار داشت: باید انتقاداتی که میشود، سازنده و حرفهای باشد. خیلیها معتقدند کیروش مربی پروازی است و به این مساله انتقاد میکنند. اما بادعوت این بازیکنان خوب به تیم ملی و نمایش خوب آنها در این بازی این موضوع کاملا مشهود بود که این مربی در طول دوران مرخصیاش هم به فکر تیم ملی است. مهمترین مساله این بود که همه از نمایش این بازیکنان در زمین مسابقه لذت بردند.
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با اینکه تیم ملی پس از مدتها یک بازی تهاجمی را از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد: نمیشود آن بازی را که مقابل آرژانتین در جام جهانی انجام داد را در مقدماتی جام جهانی آنهم در برابر گوام ارائه داد. مهمترین مساله استفاده از موقعیتها است که تیم ملی از موقعیتهای به دست آمده خوب استفاده میکند.
میناوند ضمن اشاره به عملکرد مهدی طارمی اظهار داشت: طارمی عملکرد خیلی خوبی داشت. امیدوارم او بتواند این روند رو به رشد را طی کند و همیشه در بالاترین سطح فوتبال حضور داشته باشد. زیرا او این پتانسیل را دارد.
وی در رابطه با جوانگرایی که درتیم ملی صورت گرفته خاطرنشان کرد: باید این اعتماد به جوانها صورت گیرد و آنها نیز خودشان را ثابت کنند. زیرا این موضوع میتواند برای فوتبال ما مفید باشد.
نظر شما