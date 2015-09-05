مسئولان اجرایی دستورات مقام معظم رهبری را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی ظهر شنبه در حاشیه برپایی همایش اندیشه های آسمانی در جمع خبرنگاران مشهد در خصوص نظر مقام معظم رهبری در بحث انرژی هسته ای و توافقات حاصل شده، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص از نظرات کارشناسان پخته استفاده می کنند و چون خود ایشان هدایت شده اند و مصداق آیه «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» هستند، حرف هایشان هم رنگ و بوی نورانیت و هدایت دارد.

وی گفت: مقام معظم رهبری حرف ها و سخنان خود را مطابق منطق، عقلانیت و حساب شده بیان می کنند و نکته ها را مطابق با شرایط زمان ارائه می کنند.

آیت الله صدیقی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همچون دیگر شرایط حساس جامعه نسخه کامل و جامعی را در بحث هسته ای کشور پیچیده اند و حال وظیفه دستگاه های اجرایی است که از این امتحان روسفید بیرون آیند.

وی با اشاره به اینکه امروز دنیا ساز و کار جنگ اقتصادی را علیه ایران برپا کرده است و از طریق تحریم ها قصد ضربه زدن بر بدنه اقتصاد که این حمله نابودی فرهنگ کشور ما را نیز در پی دارد، گفت: در این جبهه وظیفه مجریان کشور که به ظاهر امانت داران مردم و بدهکاران شهدا هستند چرا که سر سفره شهدا به این مناصب رسیده اند و مردم نیز از آن ها انتظار دارند که این دستور عالمانه رهبری را جدی گرفته و این نسخه های کامل و دقیق را عملیاتی کنند.