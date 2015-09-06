معرفی تبلتی عجیب با صفحه نمایشی بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آلکاتل از تبلت غول پیکر و عجیبی با نام OneTouch Xess رونمایی کرده که از صفحه نمایش ۱۷.۳ اینچی و قلم استایلوس برخوردار است. این تبلت مجهز به صفحه نمایشی بزرگی است که در دنیای تبلت ها عجیب به نظر می رسد.



OneTouch Xess به پایه داخلی تجهیز شده که تبلت را در زوایای مختلف از ۳۰ تا ۷۰ درجه نگه می دارد تا کاربران برای استفاده از این تبلت سنگین با مشکل مواجه نشوند. این تبلت به همراه قلم استایلوس روانه بازار فناوری خواهد شد تا کاربران بتوانند از قابلیت هایی مانند یادداشت برداری یا نقاشی کردن بهره مند شوند.

این تبلت از ویژگی های سخت افزاری مانند اسپیکر دوگانه JBL با توان ۳ وات، صفحه نمایش ۱۷.۳ اینچی از نوع IPS با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۰۸۰ پیکسل، پردازنده ۸ هسته ای MediaTek MT۸۷۸۳T با فرکانس ۱.۵ گیگاهرتز، رم ۲ گیگابایتی از نوع LPDDR۳ و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی با امکان ارتقاء با استفاده از MicroSD را برخوردار است.

OneTouch Xess از باتری ۱۰۰۰۰mAh و اندروید ۵.۱ پشتیبانی می کند.