  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

فرمانداری آبادان:

نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس فراموش نشدنی است

نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس فراموش نشدنی است

آبادان - فرماندار آبادان گفت: نقش زنان به‌واسطه پشتیبانی مناسبی که از رزمندگان داشتند، در هشت سال دفاع مقدس فراموش نشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه برنامه‌ریزی هفته دفاع مقدس شهرستان آبادان به اهمیت نقش زنان، روحانیون، عشایر و اصناف در جنگ و پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: اهمیت نقش زنان در حمایت و پشتیبانی از مرزها و رزمندگان و سربازان وطن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی افزود: بر همین اساس اهمیت دادن به چهار قشر روحانیون، بانوان، اصناف و عشایر در دوران دفاع مقدس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهبازی افزود: نقش پررنگ و حماسه سازی که مردم شهرستان آبادان در طول هشت سال دفاع مقدس به‌خصوص ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ موجب می‌شود، هرسال بیشتر و بهتر به هفته دفاع مقدس در شهرستان پرداخته شود.

فرماندار آبادان در خصوص برنامه‌های محیطی و رسانه‌ای در طول هفته دفاع مقدس بیان کرد: با در نظر گرفتن نسل جوان جامعه، می‌بایست برنامه‌هایی برای درک وقایع به‌صورت عینی‌تر طرح‌ریزی کرد تا بتوان حداقل‌های جنگ و ایمنی و امنیت بعد از جنگ را به نمایش گذاشت.

شهبازی با اشاره به راه‌اندازی پنج کمیته برگزارکننده هفته دفاع مقدس در آبادان افزود: کمیته فرهنگی هنری با مدیریت منطقه آزاد اروند، کمیته روابط عمومی با مدیریت صداوسیمای مرکز آبادان؛ کمیته پشتیبانی با مدیریت فرمانداری، کمیته ایثارگران به مدیریت بنیاد شهید و کمیته نیروهای مسلح به عهده ناحیه مقاومت بسیج قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: این پنج کمیته باوجود کمبود وقت، باید تمامی برنامه‌های خود را تا هفته آینده اعلام کنند.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان به اهمیت حضور مسئولان در بین مردم اشاره داشت و افزود: در روز پنجم مهر استاندار خوزستان در جمع مردم آبادان حاضر می شود و این روز را در کنار مردم است.

کد مطلب 2904248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها