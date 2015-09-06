«زنگبار یا دلیل آخر» به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی به تازگی ترجمه سروش حبیب از رمان «زنگبار» نوشته آلفرد آندرش نویسنده آلمانی را منتشر کرده است.
این رمان که مشهور ترین اثر این نویسنده و از آثار شناخته شده ادبیات آلمان در جهان به شمار میرود در ادامه بارنشر برخی از ترجمههای سروش حبیب در نشر ماهی منتشر شده است.
در خلاصه داستان این رمان آمده است پسری مشتاق زندگی ماجراجویانه به سبک هکلبریفین، ملوانی تندمزاج، کشیشی رو به موت، کمونیستی سرخورده از حزب شکستخوردهاش و دختری یهودی در حال فرار، در روستایی ساحلی به هم میرسند و برای فرار از آلمان نازی اواخر دههی ۱۹۳۰ نقشهای میکشند.
آنها میخواهند مجسمهای کوچک و زیبا را هم همراه خود ببرند که در کلیسای کشیش قرار دارد و پلیس درصدد ضبط آن برآمده. این ماجرا باعث میشود که به یکدیگر وابسته شوند و درون خود را بکاوند.
آندرش از جمله نویسندگانی بود که در دوران ظهور هیتلر در آلمان به ارتش این کشور میپیوندد اما شدن جنگ با او کاری میکند که از جبهه ایتالیا گریخته و پس از مدتی اقامت در اردوگاه داخائو در نهایت به آمریکا میرود اما در این کشور نیز به جزم نازی بودن دستگیر و زندانی میشود. آندرش پس از پایان جنگ جهانی از آمرکیا به کشورش باز گشته و در قامت یک فعال حقوق بشر به فعالیت ادامه میدهد و خلق این رمان نیز در همین زمان صورت میپذیرد.
لازم به یادآوری است سروش حبیبی مترجم این اثر طی بیش از چهار دهه فعالیت خود در عرصهٔ ترجمهٔ آثار ادبی فارسیزبانان را با نویسندگانی چون رومن گاری، آلخو کارپانتیه و الیاس کانتی آشنا کرده است. وی از معدود مترجمان چند زبانه است که از زبانهای آلمانی، انگلیسی، روسی و فرانسوی به فارسی ترجمه میکند.
نشر ماهی این رمان را در ۱۶۰ صفحه و با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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