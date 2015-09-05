وزیر نیرو باید معاونان خود را اخراج کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: کارهای خلافی در حوزه آب و حوزه محیط زیست در حال انجام است که زیان های آن به استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان می رسد.

وی عنوان کرد: با توجه به انجام کارهای خلاف در حوزه محیط زیست در استان اصفهان، شاهد بی توجهی محیط زیست در این خصوص هستیم.

وی با اینکه انتظار ما از محیط زیست این است که با عدالت رفتار کند، افزود: مسئولان محیط زیست قول دادند که در بحث انتقال آب و تونل در چرمهین و رضوانشهر، نجف آباد و ... بررسی کنند اما متاسفانه این پروژه ها بدون مجوز محیط زیستی در حال انجام است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارهای خلاف حوزه محیط زیست استان اصفهان، عنوان کرد: کارهای خلافی که در حوزه زاینده رود و کارون در حال انجام است خیانت به نسل های آینده است.

کارهای خلاف حوزه کارون و زاینده رود به واسطه سیاسی بازی در محیط زیست و وزارت نیرو است

وی اظهار داشت: کارهای خلاف حوزه کارون و زاینده رود به واسطه سیاسی بازی و بی تدبیری در محیط زیست و وزارت نیرو است و در این خصوص در حال پیگیری هستیم.

وی عنوان کرد: تحقیق و تفحص از وزارت نیرو انجام می شود و به صورت جدی عملکرد وزارت نیرو مورد بررسی قرار می گیرد.

سید سعید زمانیان عنوان کرد: منطقه شیخ شبان در استان چهارمحال و بختیاری را منطقه حفاظت شده اعلام کرده اند و خانه ها، زمین های کشاورزی و باغات مردم تحت منطقه حفاظت شده قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: مسئولان قول دادند بیایند بررسی کنند و مشکل مردم این منطقه را حل کنند که هنوز در حوزه محیط زیست هیچ اقدامی انجام نشده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: محیط زیست متولی جلوگیری از بسیاری از کارهای خلاف است اما شاهد آن هستیم که در بسیاری از جاها به دلیل سیاسی بازی مبادرت به کار خلاف می کنند که نمونه آن در پروژه انتقال آب گلاب دو، چرمهین و... مشهود است.

وی ادامه داد: بسیاری از واقعیت ها در حوزه محیط زیست و حوزه وزارت نیرو در جامعه بیان نمی شود و این مهم برای دولت تدبیر و امید شایسته نیست.

وی عنوان کرد: در بسیاری از پروژه ها به کار کارشناسی شده توجه نمی شود و همچنین به عدالت در توسعه نیز توجه نمی شود.

زمانیان یادآور شد: خیلی از مسئولان استان اصفهان به مردم این استان مطالب کذب ارائه می کنند و تونل چرمهین که در حال احداث است کار خلاف است که محیط زیست نیز اعلام کرده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کاری خلاف است و محیط زیست نیز اعلام کرده است که خلاف است، مسئولان کشوری باید بیایند و با این خلاف ها برخورد کنند و با مسئولان استان اصفهان برخورد شود.

وی با انتقاد از گفته مسئولان استان اصفهان که اعلام می کنند ما در استان خودمان این کارها را انجام دهیم، اظهار داشت: مگر می شود در کشور دولت در دولت باشد و مگر می شود در کشور هر کسی هر کاری که دلش خواست، انجام دهد.

وی افزود: من برای مسئولان کشوری متاسف هستم که با مسئولان استان اصفهان برخورد نمی کنند. تونل بهشت آباد، چرمهین، گلاب دو خلاف است و اقدامات خلاف در استان اصفهان موجب می شود که مردم را در مقابل خود قرار دهند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تونل گلاب دو، یادآور شد: همه سازمان از جمله بازرسی، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی اعلام کرده اند که تونل گلاب دو خلاف است.

سید سعید زمانیان عنوان کرد: هر چقدر آب از بالادست رودخانه زاینده رود در محل سد تنظیمی زاینده رود که در استان اصفهان واقع است، آب برداشت شود به ضرر خود اصفهان است و این کار به ضرر مردم اصفهان است و مسئولان از بیان جزئیات به مردم اصفهان خودداری می کنند.

وی تاکید کرد: توزیع غلط آب زاینده رود در استان اصفهان موجب ایجاد مشکلات مختلف در حوزه آب این استان شده است.

وی عنوان کرد: اگر خلاف هایی در حوزه آب در ۱۴ سال گذشته در منطقه بوده است، چه کسی مسئول آب بوده است جز اینکه استاندار اصفهان مسئول آب در وزارت نیرو بوده است و همین پروژه ها و اقداماتی که در مسائل مختلف انجام می دهند زیرساخت هایش در ۱۴ سال گذشته انجام شده است و زیربنای فکریش همین مسئولان استان اصفهان بوده اند.

وی ادامه داد: خود این آقایان باید بروند جواب مردم استان اصفهان را بدهند که آبی که می خواهند از محل سد تنظیمی بردارند از چه منابعی تهیه می شود.

وضعیت ایجاد شده برای دریاچه ارومیه به واسطه خرابکاری معاونان وزارت نیرو است

وی تصریح کرد: متاسفانه منابع آبی وجود ندارد که بخواهند آب بردارند.

وی بیان کرد: وزارت نیرو تحت یک جریان های خاص قرار گرفته است که منشا این جریان ها معاونان وزارت نیرو هستند که باید با آنها برخورد شود.

زمانیان بیان داشت: به نظر من باید با معاونان وزارت نیرو به عنوان یک خرابکار برخورد جدی شود چرا که باعث شدند وضعیت دریاچه ارومیه اینگونه شود و در آینده نزدیک نیز شاهد این هستیم که زاینده رود و کارون و منطقه بالادست رودخانه زاینده رود دچار آسیب شود.

وی عنوان کرد: اظهارات غیرکارشناسی، پارتی بازی و دخالت های بی مورد برخی افراد در وزارت نیرو خیانت به مردم استان خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم استان اصفهان شفاف نمی گویند که هر چقدر آب از بالادست رودخانه زاینده رود در استان اصفهان بردارند، آب پایین دست که خود مردم اصفهان هستند کمتر می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت صحیح در وزارت نیرو انجام نمی شود، تصریح کرد: من اعتقاد دارم وزارت نیرو دستخوش حوادث سیاسی، باندبازی و رابطه است.

سید سعید زمانیان گفت: پروژه های تونل گلاب دو، پروژه انتقال آب بهشت آباد، پروژه های نیمه تمام استان و... همگی بیانگر این است که رابطه در وزارت نیرو به جای ضابطه است و متاسفانه وزیر نیرو علی رغم صداقتی که دارد تحت تاثیر بعضی از معاونانش است و این معاونان تا وقتی که در وزارت نیرو هستند آینده خوبی برای وزارت نیرو رقم نخواهد خورد و وزارت نیرو جوابگوی مطالبات مردم نخواهد بود.

وی عنوان کرد: وزیر نیرو اگر بخواهد در انجام کارها موفق شود باید تعدادی از معاونان خود را سریعا اخراج کند و آدم های سالم و صالح و کارشناس را به جای آنها منصوب کند.

جهت گیری های توسعه ای در چهارمحال و بختیاری به سمت شهرستان اردل در حال بررسی است

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه در جواب سئوالی در خصوص عملکرد استاندار چهارمحال و بختیاری و جهت گیری توسعه ای آن به شهرستان اردل، عنوان کرد: این جهت گیری ها را شنیده ام و از سوی بازرسی و دیوان محاسبات در حال بررسی هستم و هنوز به نتیجه نرسیده ام.

سید سعید زمانیان عنوان کرد: این مطلب در سطح جامعه و استان شایعه شده است و این امر نیاز به بررسی جدی دارد و این مهم در دستور کار ما است.