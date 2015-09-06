تابناک نوشت: اپل را معمولا بیش از همه با سیب گاز زده آن یا محصولاتش می شناسند؛ جایی که موضوع صحبت اپل باشد، به تعداد همه محصولات آن موضوع برای صحبت کردن وجود دارد؛ اما در مورد اپل مسائل جذاب دیگری نیز برای بحث کردن هست که اغلب به دلیل جذابیت های دیگر، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. مسائلی مانند فروشگاه های عجیب و جذاب اپل در سراسر دنیا.

۱- خیابان پنجم، نیویورک سیتی

این فروشگاه که در GM Plaza در منهتن واقع شده، از نمای بیرونی شبیه به یک مکعب شیشه ای غول پیکر خالی است. در داخل اما یک پلکان مارپیچ مشتریان را به فروشگاه اصلی که در زیر زمین است، هدایت می کند. این فروشگاه در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شده.

۲- خیابان Regent در لندن

این فروشگاه در سال ۲۰۰۴ در بنایی مربوط به عصر خاندان ادوارد و جایی که زمانی آژانس مسافرتی توماس کوک بود، راه اندازی شده. نور پردازی براق و تابان داخل فروشگاه تا حد زیادی حال و هوای لندن همیشه ابری را عوض می کند و البته در سال جاری میلادی این فروشگاه مدتی تعطیل شد تا با تغییراتی در بنای آن نور طبیعی بیشتری به داخل فروشگاه تابیده شود.

۳- ترمینال Grand Central نیویورک سیتی

این فروشگاه در سال ۲۰۱۱ افتتاح شده و در واقع در بالکن های شمالی و شمال شرقی ترمینال واقع شده که نمایی مشرف به کل ایستگاه را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

۴- West Lake در هانگژو چین

این فروشگاه در سال ۲۰۱۵ افتتاح شده و هم اکنون بزرگترین فروشگاه اپل در آسیا محسوب می شود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد در طراحی این ساختمان این است که به زغم ارتفاع ۵۰ متری، هیچ ستون قابل رویت ندارد. پنل های به کار رفته در نمای شیشه ای این سازه بدون هیچ انقطاعی مستقیم تا سقف به پیش رفته اند و طبقه دوم این فروشگاه به گونه ای طراحی شده که گویی درها معلق است.

۵- مرکز مالی بین الملل شانگهای

این فروشگاه در مرکز خود یک سازه استوانه ای شیشه ای دارد که اپل برای آن در سال ۲۰۱۳ یک حق امتیاز انحصاری را برنده شد. این سازه پلکانی شیشه ای را در بر دارد که مستقیم مشتریان را به فروشگاه اصلی می برد و در کل طراحی آن به گونه ای است که یک نوع احساس روحانی را به مشتریان القا می کند.

۶- بخش مرکزی هنگ کنگ

نخستین فروشگاه اپل در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۱ افتتاح شد. این فروشگاه روی پلی مخصوص که دو سوی پیاده روی مرکز مالی بین الملل را به هم متصل می کند و با نمایی شیشه ای طراحی شده است. این فروشگاه از معدود نمونه هایی است که مکان مخصوص به کودکان را دارد.

۷- چرخ و فلک لوور، پاریس، فرانسه

این فروشگاه نیز اولین فروشگاه اپل در فرانسه بود. مکان آن در زیر موزه لوور است و ورودی آن به شکلی سمبلیک یک هرم وارونه را که در واقع یک نور گیر است در بر دارد.

۸ - Taikoo Li Sanlitun پکن

این فروشگاه در سال ۲۰۱۲ و در یکی از مراکز تجاری پکن بازگشایی و در طراحی آن مجموعه ای از اشکال و الگوها استفاده شده است.

۹ – بخش Wangfujing پکن

یکی دیگر از فروشگاه های اپل در چین که در سال ۲۰۱۲ بازگشایی شده، در منطقه ای است که برای ۸۰۰ سال پیاپی بازار شبانه بوده است. این فروشگاه سومین نمونه دارای پلکان شیشه ای در آسیاست و گفته می شود، دو کافی شاپ با نمای ۳۶۰ درجه دارد.

۱۰- خیابان Kufurstendamm در برلین

این فروشگاه در سال ۲۰۱۳ در یک ساختمان قدیمی تئاتر که بازسازی شده بود، افتتاح شد. معماری این سازه با ستون های قوی و پنجره های بلند شبیه به معماری های یونان باستان است و برای هماهنگی این نما با ماهیت ساختمان، طبقات بالایی فروشگاه با فرش قرمز در پلکان و چلچراغ مزین شده و تالاری برای برگزاری کنسرت را نیز در بر دارد.

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