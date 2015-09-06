طرح های خاتمه یافته صندوق نوآوری به بیش ۵۵ طرح رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهل و هشتمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش به طرح دانش بنیان «تولید صنعتی ۱۶ نوع ماده موثره دارویی» متعلق به شرکت دماوند دارو اختصاص یافت و طرح سرمایه گذاری «تولید ممبران مربوط به دستگاه های تصفیه آب با فناوری اسمز معکوس» برای ادامه تهیه FS مورد تایید اولیه قرار گرفت.

همچنین مبلغ ۳ هزار میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش به طرح دانش بنیان «طراحی و ساخت ربات های بازرسی خطوط لوله شبکه های فاضلاب و چاه های آب» متعلق به شرکت کاوش مکانیزه فناور و مبلغ ۳ هزار میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به طرح دانش بنیان «پوشش پودری اپوکسی اتصالی ذوبی FBE» متعلق به شرکت رستاد بسپار آریا اختصاص یافت و بدین ترتیب حجم تسهیلات مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی به مرز هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال رسید.

در این جلسه همچنین گزارشی از ۵۵ طرح خاتمه یافته صندوق نوآوری و شکوفایی (به لحاظ تکمیل فرآیند پرداخت) ارائه شد که از این تعداد ۴۷ طرح در حوزه تسهیلات و تجاری سازی و ۸ طرح در حوزه نوآوری است.

لازم به ذکر است در این جلسه موارد زیر به تصویب هیات عامل رسید:

تصویب دستورالعمل محاسبه سود تسهیلات که بدین ترتیب مبنای محاسبه سود تسهیلات بر مبنای تعیین شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و بر این اساس شرکت های دانش بنیان رقم پرداختی پایین تری خواهند داشت.

اخذ وثیقه از خریداران محصولات دانش بنیان ممکن شد. بدین ترتیب در صورت تصویب هیات عامل در طرح های خاص امکان اخذ وثیقه از خریداران محصول شرکت های دانش بنیان وجود خواهد داشت.

عقد قرارداد با شرکت کارآفرینی بین المللی مکرام جهت توسعه خدمات به شرکت های دانش بنیان نوپا مورد تصویب قرار گرفت.