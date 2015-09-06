  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۶:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پیشنهاد اجرای طرح تنفس جنگل ها از محل درآمد نفتی کشور

پیشنهاد اجرای طرح تنفس جنگل ها از محل درآمد نفتی کشور

مدیرکل محیط زیست گلستان اجرای طرح تنفس جنگل ها را ضروری دانست و گفت: اجرای این طرح با اعتباری معادل یک صدم درصد از درآمد نفتی کشور امکان پذیر است.

اسماعیل مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای طرح تنفس جنگل ها در استان گلستان هر چه سریعتر الزامی است.

به گفته وی، در حال حاضر جنگل های گلستان به هیچ عنوان قابلیت بهره برداری ندارند و بهره برداری از این جنگل ها حتی توجیه صنعتی و اقتصادی ندارد.

مدیر کل محیط زیست گلستان اظهار داشت: برای اینکه قراردادهایی که با بهره برداران و پیمانکاران جنگلداری توسط سازمان جنگل ها بسته شده است و گاهاً این قراردادها ده ساله هستند، به مشکل نخورند، راهکارهای زیادی وجود دارد.

مهاجر تصریح کرد: به عنوان مثال می توان از این نیروها به عنوان نیروهای حفاظتی استفاده کرد و قراردادها را به جای قراردادهای بهره برداری به حفاظتی تبدیل کرد.

وی افزود: چنانچه یک صدم درصد از درآمد نفتی کشور را در طرح تنفس جنگل ها هزینه کنیم، هم جنگل های کشور بازسازی می شوند و هم حقی از هیچ یک از پیمانکاران و جنگل بانان ضایع نخواهد شد.

مدیر کل محیط زیست گلستان تاکید کرد: در نظر گرفتن این میزان اعتبار در طرح تنفس جنگل ها که به مجلس داده شده است، تعیین شده که متاسفانه هنوز رای نیاورده اما امیدواریم با بررسی های مجدد نمایندگان، این اعتبار نیز از طریق این طرح تامین شود.

کد مطلب 2904335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها