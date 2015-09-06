پیشنهاد اجرای طرح تنفس جنگل ها از محل درآمد نفتی کشور

اسماعیل مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای طرح تنفس جنگل ها در استان گلستان هر چه سریعتر الزامی است.

به گفته وی، در حال حاضر جنگل های گلستان به هیچ عنوان قابلیت بهره برداری ندارند و بهره برداری از این جنگل ها حتی توجیه صنعتی و اقتصادی ندارد.

مدیر کل محیط زیست گلستان اظهار داشت: برای اینکه قراردادهایی که با بهره برداران و پیمانکاران جنگلداری توسط سازمان جنگل ها بسته شده است و گاهاً این قراردادها ده ساله هستند، به مشکل نخورند، راهکارهای زیادی وجود دارد.

مهاجر تصریح کرد: به عنوان مثال می توان از این نیروها به عنوان نیروهای حفاظتی استفاده کرد و قراردادها را به جای قراردادهای بهره برداری به حفاظتی تبدیل کرد.

وی افزود: چنانچه یک صدم درصد از درآمد نفتی کشور را در طرح تنفس جنگل ها هزینه کنیم، هم جنگل های کشور بازسازی می شوند و هم حقی از هیچ یک از پیمانکاران و جنگل بانان ضایع نخواهد شد.

مدیر کل محیط زیست گلستان تاکید کرد: در نظر گرفتن این میزان اعتبار در طرح تنفس جنگل ها که به مجلس داده شده است، تعیین شده که متاسفانه هنوز رای نیاورده اما امیدواریم با بررسی های مجدد نمایندگان، این اعتبار نیز از طریق این طرح تامین شود.