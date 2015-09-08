دیدار کفاشیان و کاشانی با رئیس فدراسیون فوتبال هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار روسای فدراسیون فوتبال دو کشور و حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید ایران در خصوص همکاری های مشترک و برگزاری بازی های دوستانه ملی در رده های مختلف سنی بحث و گفت و گو کردند.

علی کفاشیان و حبیب کاشانی با تشکر از میزبانی خوب هلندی ها در خصوص وضعیت فوتبال ایران توضیحاتی را به رییس فدراسیون هلند ارائه کردند.



در دیگر برنامه امروز رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم فوتبال امید کشورمان با حضور در محل سفارتخانه ایران در لاهه با سفیر ایران در کشور هلند دیدار و گفت و گو کردند.



علیرضا جهانگیری سفیر ایران در هلند ضمن خوشامدگویی به کاشانی و کفاشیان، امادگی سفارت ایران را برای همکاری و مساعدت در زمینه برگزاری اردوهای تدارکاتی مشابه در این کشور اعلام کرد.

کفاشیان و کاشانی نیز ضمن تشکر از مساعدت های سفارت ایران برای برگزاری اردوی تیم امید در هلند، توضیحاتی را در خصوص وضعیت تیم امید و تیم ملی بزرگسالان ارائه کردند.



در دیدارهای امروز محمد رسایی مدیر اجرایی تیم فوتبال امید نیز کفاشیان و کاشانی را همراهی کرد.