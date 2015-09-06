محمدباقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سازماندهی بیمه همگانی ایرانیان، افزود: بیمه همگانی رایگان ایرانیان از سال گذشته در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفت و تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شدند اما قصد داریم بیمه این افراد را سازماندهی کنیم که در این خصوص نیز اقدامات کارشناسی لازم انجام شده و در حال رایزنی با دولت و متخصصین امر هستیم.

وی تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی در مورد سازماندهی بیمه سلامت همگانی ایرانیان ارائه شده که هم اکنون در حال رصد آنها هستیم و بزودی به نتیجه قطعی می رسیم.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ درصد افرادی که تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته اند، حاشیه نشین بودند، گفت: بر اساس گزارشات انجام شده اکثر این افراد در مناطق محروم و حاشیه نشین زندگی می کردند و درآمد ماهیانه آنها کمتر از یک میلیون تومان بود؛ به همین دلیل برای زندگی نیاز به کمک داشتند و بر همین اساس نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مبلغ سرانه درمان ۲۱ هزار تومان است، گفت: قصد داریم پس از انجام کارهای کارشناسی و بررسی های لازم از افرادی که از لحاظ مالی مشکلی ندارند و درآمد ماهیانه آنها کم نیست، بخشی از سرانه درمان بیمه همگانی را پرداخت کنند.

به گفته هوشنگی، مابقی افرادی که مشکل مالی دارند همچنان می توانند تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گرفته و از خدمات و تسهیلات درمانی بهره مند شوند.

وی به کمبود منابع سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با مشکل کمبود منابع مواجه هستیم برای ارائه خدمات به بیمه شدگان، اما رئیس جمهور و دولت قول مساعد برای رفع مشکلات سازمان در جهت کمبود منابع داده اند.

هوشنگی گفت: یکی از راه هایی که می توانیم تا حدودی مشکل کمبود منابع سازمان را جبران نماییم، طرح پرداخت بخشی از سرانه درمان از سوی افرادی است که تمکن مالی دارند، که البته این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در حال رایزنی در این خصوص هستیم.