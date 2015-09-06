طرح شهید احمدی روشن/ فراخوان عضویت در نهضت بزرگ تربیتی شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، «شجره طیبه صالحین تهران بزرگ» با همکاری «موسسه فرهنگی طلوع»، از کلیه خواهران و برادران جهت راه‌اندازی نهضت بزرگ تربیتی در سطح شهر تهران و تکمیل کادر شجره طیبه صالحین تهران بزرگ، دعوت به عمل می‌آورد.

کلیه خواهران و برادران مومن انقلابی و علاقمند به فعالیت‌های تربیتی در مساجد، پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی و مجموعه‌های تربیتی می‌توانند در قالبی جدید از فعالیت‌های منسجم تربیتی، به طرح شهید احمدی روشن بپیوندند.

این طرح به دنبال شناسایی، جذب، توانمندسازی و به‌کارگیری نیروهای مستعد در قالب برنامه‌های منسجم علمی-تربیتی برای کار در سطح مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی و مجموعه‌های تربیتی می‌باشد. ضمنا پس از طی یک دوره زمانی، افراد برگزیده در صورت تمایل جذب تکمیل کادر شجره طیبه صالحین سپاه شهر تهران خواهند شد.

این طرح در نظر دارد تا با گزینش جوانان مستعد و علاقمند به فعالیتهای تربیتی در سطح شهر تهران، ضمن برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی تربیتی در ابعاد معرفتی، مدیریتی و مهارتی، و همچنین فراهم سازی زمینه ها و بسترهای لازم جهت جذب و تشکیل حلقه ها و گروه های دانش آموزی، به ایجاد یک حرکت بزرگ تربیتی در سطح شهر تهران اقدام نماید.

افراد واجد شرایط و علاقمند به این نوع از فعالیت ها، در صورت حضور منظم و مداوم و تمایل شخصی، می توانند پس از یک دوره زمانی در قالب فعالیت در بخش های مختلف طرح شهید احمدی روشن و همچنین جهت تکمیل کادر شجره طیبه صالحین به فعالیت ادامه دهند.

شرایط مخاطبین طرح:

- دانشجوی مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا تحصیل درحوزه علمیه

- توانمندی ارتباط و مدیریت و فعالیت تربیتی با متربی

- فعالیت یا توانایی ارتباط با یک مسجد، پایگاه، کانون و یا مجموعه تربیتی جهت پیگیری و استمرار طرح

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