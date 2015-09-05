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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر:

افشارزاده مسئول این ادعاها است/ از استقلال شکایت می‌کنم

افشارزاده مسئول این ادعاها است/ از استقلال شکایت می‌کنم

سرپرست پیشین تیم فوتبال استقلال در واکنش به بیانیه دوم آبی‌ها تاکید کرد در دادگاه این ماجرا را پیگیری خواهد کرد.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بیانیه‌هایی که امروز باشگاه استقلال در واکنش به مصاحبه‌های وی صادر کرده بود، گفت: آقایان باید بیایند و این ادعاها را ثابت کنند. آقای افشارزاده من ضمن احترامی که برای آقای افشارزاده به عنوان یک پیشکسوت ورزش قایل هستم باید بگویم که همه آنچه که در سایت باشگاه درج شده با دستور شخص شما بوده و بابت آن مسئول هستید.

وی که قصد نداشت در این باره صحبت بیشتری کند، تاکید کرد: من از باشگاه استقلال و مسئول آن شکایت می‌کنم. دیگر با سایت باشگاه و مسایلی که مطرح می‌کنند کاری ندارم و افشارزاده باید در این باره پاسخگو باشد.
 

کد مطلب 2904355

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