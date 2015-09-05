به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی در حاشیه بازدید از اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی استان گیلان که در روستاهای خرمکوه و ناوه عمارلو رودبار در حال برگزاری است، اظهار داشت: برگزاری اردوهای جهادی استمرار حرکت جهادی شهداست.

وی با بیان اینکه اردوهای جهادی همان جبهه است با این تفاوت که در آن خمپاره و صوت بمب و مین نیست، افزود: صمیمیت، ارادت، کار، جوشش، عشق و علاقه به مردم همان ویژگی هایی که دیروز در سنگرها بود و امروز گروه های جهادی نیز برای خدمت به مردم آن را بکار بسته اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از فعالیت ارزشمند گروه های جهادی در دورترین و محروم‌ترین روستاهای کشور خبر داد و گفت: گروه های جهادی در مناطق صعب‌العبور و دور دست‌ترین روستاهای کشور، برای رفع محرومیت ها در حال فعالیت هستند.

نقدی اضافه کرد: در همین روستاهای گروه هدف اردوهای جهادی گیلان ۷۰ درصد آب کشاورزی به دلیل استفاده از نهرهای سنتی هدر می‌رود، در صورتی که با احداث کانال بتنی تنها اگر ۵۰ درصد آب کشاورزی مورد استفاده بهینه قرار بگیرد، بسیاری از اراضی بلااستفاده احیا می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ده‌ها هزار نهر خاکی کشاورزی در کشور وجود دارد، یادآور شد: اگر این نهرها در کشور ساماندهی و بتن‌ریزی شوند، نیازی به احداث سد در کشور نخواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه از پرداخت یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای تحقق طرح های اقتصاد مقاومتی در کشور خبر داد و گفت: اهالی روستاها پس از کسب آموزش های مهارتی لازم طرح های اقتصاد مقاومتی و با دریافت تسهیلات طرح ها را راه‌اندازی می‌کنند.

ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در راستای «اقتصاد مقاومتی» طی دو سال اخیر

سردار نقدی با بیان اینکه اجرای طرح اقتصاد مقاومتی وارد سومین سال فعالیت خود شده است، اظهار داشت: در دو سال گذشته قریب به ۱۰۰ هزار شغل در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است.

وی پیش‌بینی کرد: با اعطای تسهیلات طرح های اقتصاد مقاومتی در سال جاری نیز ۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ورود به عرصه صنایع تبدیلی را از دیگر اهداف و برنامه ها برشمرد و ادامه داد: برخی از محصولات روستاییان وقتی به تولید می‌رسد بازار اشباع شده و قیمت محصول پایین می آید و برای تولید کننده عرضه محصول به بازار به صرفه نیست، لذا به دنبال آن هستیم تا ابزاری به روستاها بیاوریم تا محصولات کشاورزی را تبدیل کنند.

سردار نقدی با بیان اینکه هم اکنون ۵ میلیون تن ضایعات کشاورزی در کشور داریم، تاکید کرد: اگر روستاییان ضایعات را به محصولی دیگر تبدیل کنند، از طرفی متضرر نخواهند شد و از سویی دیگر ثروت افزوده بیشتری خواهند داشت.

وی ترویج اهداف اقتصاد مقاومتی در روستاها را باعث افزایش محصولات داخلی عنوان کرد و گفت: با افزایش تولید محصول علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور خدمت به مردم مناطق محروم را مهم‌ترین هدف از برگزاری اردوهای جهادی دانست و گفت: خدمت به مردم مناطق محروم باعث خودسازی جهادگران شده و علاوه بر آن به مردم و دولت در راستای محرومیت زدایی کمک شایانی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی دانشجویان در یک اردوی جهادی شرکت می‌کنند و سختی هایی را که مردم متحمل می شوند، درک می کنند روزی که پشت میزهای ادارات مسئول می‌شوند با درد مردم بیگانه نخواهند بود.