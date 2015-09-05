دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این دبیرخانه ضمن ابراز خرسندی از تثبیت دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس در استان هرمزگان، عنوان کرد: خلیج فارس بیانگر تاریخ و هویت دینی و ملی ما ایرانیان است و در کنار روز ملی خلیج فارس باید برنامه های مرتبط با این موضوع در طول دیگر ایام سال نیز توسط دبیرخانه جشنواره خلیج فارس اجرایی شود.

وی ادامه داد: مدیریت استان هرمزگان نیز تلاش می کند با دید وسیع از برنامه های منسجم برای معرفی خلیج فارس حمایت کند.

استاندار هرمزگان افزود: استان هرمزگان به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی در موقعیتی استراتژیک قرار دارد و مردم این استان با تقدیم شهدای بسیار، پاسداران خوبی برای خلیج فارس بوده اند.

جادری با اشاره به تدابیر دولت برای عمران و آبادانی جزایر و سواحل خلیج فارس، تصریح کرد: توجه به موضوع مهم خلیج فارس از جنبه های مختلف، رسالت دینی و ملی ماست و در جهت تقویت جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم با اختصاص اعتبارات ویژه و همچنین فضای فیزیکی بیشتر و مناسب تر به دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس، به اجرای برنامه های مرتبط با خلیج فارس در طول سال کمک کنیم.