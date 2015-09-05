جرائم دیرکرد بدهکاران بانک توسعه تعاون اردبیل بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود كردستانی بعدازظهر شنبه در حاشیه جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر استان اردبیل در جمع خبرنگاران افزود: بهمنظور مساعدت به مشتريانی كه دارای بدهی معوق هستند، این بانک با اجرای طرح ارمغان تعاون بخشش ششدرصدی جرائم ديركرد را تا پايان شهریورماه سال جاری اجرا میکند.
وی حمايت و تعيين تكليف مطالبات غير جاری بدهکاران بانکی را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و یادآور شد: آن دسته از دریافتکنندگان تسهيلات كه تاكنون موفق به پرداخت اقساط خود نشدهاند فرصت دارند تا در صورت تسويه بدهی خود تا پایان شهریور ۹۴ از بخشودگی جرائم تاخير ششدرصدی بهرهمند شوند.
مدير شعب بانك توسعه تعاون استان حمايت مالی، فكري و مشاورهای از تعاون گران فعال در بخشهای مختلف اقتصاد را رسالت اصلی بانکها برشمرد و ادامه داد: این حمایتها بهویژه برای تمامی كسانی است كه فعاليت اقتصادی خود را در قالب شرکتهای تعاوني به ثبت رساندهاند.
وي بابیان اینکه تعاون نهادی مردم محور و اجتماعی، اقتصادی است كه میتواند بخشهای مختلف جامعه را به تحرك وادارد، تصریح کرد: استفاده حداكثری از ظرفیتهای بخش تعاون از برنامههای اين بانك است.
كردستانی با اشاره به قراردادهای عامليت و تفاهمنامههای دو جانبه با سازمان و نهادهای مختلف از جمله صنعت و معدن و تجارت، کمیته امداد و... در راستای حمایتها از تعاونیها، از بدهکاران این بانک خواست از مزايای طرح بخشودگی برخوردار شوند.
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