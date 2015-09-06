۴۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس رفع تصرف شد

مهرزاد بوستانی در خصوص پرونده های زمین خواری در سطح استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: موضوع زمین خواری در این استان مربوط به چند مدت اخیر نیست بلکه از سالیان سال در این استان به عنوان یک مسئله اساسی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت واگذاری هایی در ارتباط با طرح طوبی و باغشهر اطراف شهرهای این استان انجام شده بود به گونه ای که از کنترل سیستم دولتی، خارج و مسائلی را به وجود آورده بود.

مدیرکل منابع طبیعی فارس با اشاره به اینکه برخی از عرصه ها وارد اراضی کشاورزی و برخی نیز دخل و تصرف غیرقانونی شده بود اظهار داشت: این تخلفات در حریم شهرها بود زیرا ارزش مالی زیادی به دلیل همجواری با شهرها داشت.

بوستانی ادامه داد: در این راستا طی چند مدت اخیر حدود هزار هکتار از این زمینها که در شمال غرب شیراز به تصرف درآمده بود رفع تصرف شد.

وی با تقدیر و تشکر از دستگاه قضایی استان برای پیگیری جدی پرونده های زمین خواری بیان کرد: در این مدت دو زمین خوار در سطح استان دستگیر و هم اکنون یکی از آنها دوران محکومیت را در زندان سپری می کند.

مدیر کل منابع طبیعی فارس از رفع تصرف ۴۰۰ هکتار از اراضی در سطح استان خبرداد و گفت: بیشتر این تصرفات در حاجی آباد بیضا، همایجان سپیدان، داریون و شیراز بوده که با حکم دادگاه قلع و قمع شد.

ارسال گزارش برخی پرونده های زمین خواری فارس به تهران

مدیرکل منابع طبیعی فارس در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال گزارش برخی پرونده های زمین خواری فارس به ستاد مبارزه با زمین خواری خبرداد و افزود: این گزارشها به ستاد مذکور ارسال تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

بوستانی، گفت: یکسری از پرونده های زمین خواری استان مربوط به سالهای گذشته است که رفع تصرف آن به حمایتهای ملی نیازمند است از این رو گزارشات این پرونده ها به تهران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پرونده های زمین خواری سال گذشته ۹۰۴ پرونده بوده بیان کرد: در این پرونده ها دو هزار و ۶۰۰ هکتار تصرف شده بود.