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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آبرسانی به ۲۷ هزار خانوار عشایری فارس انجام می شود

آبرسانی به ۲۷ هزار خانوار عشایری فارس انجام می شود

شیراز- مدیر کل امور عشایر استان فارس گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان کوچ عشایر آبرسانی به ۲۷ هزار خانوار عشایر فارس انجام می شود.

صادق نکوییان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون کوچ پاییزه عشایر این استان، گفت: کوچ عشایر استان فارس از ۱۱ مهرماه سال جاری آغاز می شود که در این راستا برنامه هایی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در کوچ پاییزه به دلیل اینکه دامها از مزارع استفاده می کنند مشکلی برای تامین علوفه وجود ندارد اما برای آبرسانی تدابیر ویژه ای اتخاذ شده است.

مدیر کل امور عشایر استان فارس افزود: در حال حاضر  ۴۶ تانکر آب رسانی در سطح استان وجود دارد که تامین آب ۲۷ هزار خانوار عشایری استان فارس را به طور سیار بر عهده دارد.

فعالیت ۶۰۰ مدرسه سیار عشایری مقطع ابتدایی

نکوییان در بخش دیگری از فعالیت ۶۰۰ مدرسه سیار عشایری مقطع ابتدایی خبرداد و افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید ۶۰۰ مدرسه عشایری در مقطع ابتدایی برای فرزندان عشایر فعال است و ۲۳ مدرسه شبانه روزی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان برای دختران و پسران وجود دارد.

وی ادامه داد: فعالیت این مدارس زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش عشایر بوده و در این راستا نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

کد مطلب 2904423

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