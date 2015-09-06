تشکیل۲۶پلیس ومعاونت تخصصی و ارتقای ساختارانتظامی شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی امروز با حضور مسئولان استانی و کشوری، مراسم تودیع اولین فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران برگزار می شود که سردار سیروس فتحی پس از چهار سال فرماندهی این نیرو، توانست کارنامه قابل قبولی را از خود به یادگار بگذارد.

در سال ۹۰ و با دستور سردار احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با پیگیری و مطالبه چندین ساله مردم و مسئولان، فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران تشکیل شد.

تا قبل از این تاریخ تمامی شهرستان های استان تهران تحت حوزه استحفاظی نیروی انتظامی استان تهران بودند اما از سال ۹۰، نیروی انتظامی ویژه شرق و غرب استان تهران با هدف خدمت رسانی گسترده تر به شهروندان تشکیل شد.

بیش از ۲ میلیون نفر تحت پوشش نیروی انتظامی شرق استان تهران

نیروی انتظامی شرق استان تهران، هفت شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه و پردیس را تحت پوشش قرار می دهد که نشان دهنده اهمیت فعالیت این نیرو در حوزه های امنیتی و انتظامی است.

بر اساس آخرین آمارها بیش از دو میلیون نفر در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی شرق استان تهران قرار دارند که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را هموطنان ایرانی و بیش از ۶۵۰ هزار نفر را اتباع خارجی تشکیل می دهند.

حضور صدها هزار تبعه خارجی در شرق استان تهران

حضور صدها هزار نفر از اتباع خارجی فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را پیش روی نیروی انتظامی شرق استان تهران قرار داد و این فرماندهی را به یکی از حساس ترین فرماندهی های نیروی انتظامی کشور در این بخش تبدیل کرد.

به هر ترتیب نیروی انتظامی شرق استان تهران در زمره مناطق پرتراکم و وسیع کشور است اما عملکرد این نیرو طی سال های پس از تشکیل، نشان دهنده موفقیت های به دست آمده در این عرصه است.

تعامل با رسانه ها یکی از ویژگی های نیروی انتظامی شرق استان تهران

نیروی انتظامی شرق استان تهران از زمان تشکیل تاکنون تعامل خوبی با اصحاب رسانه و خبرنگاران داشت و توانست موفقیت های کسب شده را در میان مردم به خوبی منعکس کند.

کسب رتبه های برتر اطلاع رسانی در بررسی های پلیس در مقاطع زمانی مختلف، نشان دهنده تعامل مثبت نیروی انتظامی شرق استان تهران با اصحاب رسانه است.

راه اندازی ۲۶ پلیس و معاونت تخصصی در شرق استان تهران

یکی از موفقیت های نیروی انتظامی شرق استان تهران و فرماندهی آن، راه اندازی ۲۶ پلیس و معاونت تخصصی در این منطقه است به طوری که امروز بسیاری از امور مربوط به پلیس در همین مناطق انجام می شود.

بدون تردید، تغییر و ارتقای ساختار پلیس یکی از موفقیت های سردار فتحی اولین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران است که برای همیشه به یادگار ماند.

تأمین زمین نیروی انتظامی شرق استان تهران

شاید یکی از موضوعات مهم و جنجالی سال های اخیر در شهرستان ورامین، تأمین زمین برای ساخت فرماندهی و معاونت های نیروی انتظامی شرق استان تهران بود و کار تا بدانجا پیش رفت که حتی برخی گمانه زنی ها از انتقال فرماندهی نیروی انتظامی از ورامین حکایت داشت.

در این میان فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران توانست با رایزنی و تعامل سازنده با مسئولان، این امتیاز مهم را در دیار ۱۵ خرداد حفظ کند.

سردار سیروس فتحی پس از چهار سال فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران و در حالی که امروز مراسم تودیع وی برگزار می شود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای ساختار نیروی انتظامی شرق استان تهران یکی از برنامه هایی بود که به صورت جدی در چهار سال اخیر دنبال شد.

وی افزود: نیروی انتظامی شرق استان تهران از لحاظ تراکم جمعیتی و گستردگی جغرافیایی دارای جایگاه مهمی است به همین خاطر برای تأمین امنیت در این حوزه باید ساختارهای نیروی انتظامی ارتقا پیدا می کرد.

تقدیم بیش از ۱۱۸ شهید در نیروی انتظامی شرق استان تهران

فتحی با اشاره به تقدیم بیش از ۱۱۸ شهید در نیروی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: نیروی انتظامی شرق استان تهران بیش از ۱۱۸ شهید، ۲۴۸ جانباز و ۱۴۰ آزاده را برای ارتقای امنیت تقدیم کرده است.

وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای استقرار پلیس های تخصصی در شرق استان تهران گفت: یکی از اقداماتی که در طی چهار سال اخیر با جدیت پیگیری شد، راه اندازی معاونت ها و پلیس های تخصصی در نیروی انتظامی شرق استان تهران بود.

فتحی گفت: با تلاش های انجام شده بیش از ۲۶ معاونت و پلیس تخصصی در شرق استان تهران مستقر شدند که نقش مهمی را در گسترش و تأمین امنیت در منطقه ایفا کردند.

کاهش حجم تردد مردم به تهران با گسترش خدمات نیروی انتظامی در شرق استان تهران

وی افزود: یکی از برنامه هایی که از سوی نیروی انتظامی شرق استان تهران پیگیری و دنبال شد، تلاش برای کاهش سفرهای مردم شرق استان تهران برای پیگیری امور اداری خود به پایتخت بود.

فتحی ادامه داد: امروز با تلاش های انجام شده فعالیت های مربوط به گذرنامه، نظام وظیفه، گواهینامه و بسیاری از خدمات دیگر در منطقه انجام می شود و همین امر میزان تردد مردم به تهران را کاهش داد.

وی افزایش ضریب امنیتی در شرق استان تهران را یکی دیگر از توفیقات نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: با گسترش فعالیت های نیروی انتظامی و استقرار پلیس های تخصصی، میزان کشفیات نیروی انتظامی در بخش های مختلف نظیر سرقت، مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و غیره رشد قابل ملاحظه داشت.

فتحی افزود: همچنین میزان جرائم خشن نیز در شرق استان تهران کاهش چشمگیری را نشان داد که رضایتمندی مردم را به همراه داشت.