به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی به بهانه میزبانی استان قزوین در اجلاس آینده نماز شنبه شب در جلسه شورای اداری استان که در استانداری برگزار شد با بیان اهمیت توجه به اقامه نماز در نظام جمهوری اسلامی گفت: استان قزوین شخصیت های برجسته ای دارد که هر کدام در ترویج فرهنگ نماز الگو بودند و مردم باید به زندگی آنها توجه کنند.

وی افزود: شیهد بابایی در آزمون مهم خلبانی خود در خارج از کشور نماز را بر همه چیز مقدم می دانست و شهید رجایی می گفت به نماز نگویید کار دارم و مرحوم ابوترابی در زمان شکنجه در زندانهای بعثی مروج نماز بود و این الگوهای عملی باید برای ما درس زندگی باشد.

نماز با بخشنامه و ابلاغیه ترویج نمی شود

نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: از مدیران انتظار داریم یک جلسه ویژه برای نماز بگذارند و ببینند وظیفه آنها در برابر نماز چیست و در این زمینه چه کرده اند و آیا روسفید هستند یا باید از کارهای نکرده شرمنده باشیم.

وی اضافه کرد: مدیران ما چقدر به فکر نماز هستند؟ آیا پادگان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها و ادارات ما به گونه ای هست که تارک الصلاه بیاید و نمازخوان شود؟ اگر اینگونه نیست کار اشکال دارد.

قرائتی بیان کرد: نمازی که در مدارس راهنمایی خوانده می شود بهتر از دبیرستان و دبیرستان ها بهتر از دانشگاه هاست. هر چه سواد و علم ما بیشتر می شود توجه به نماز کاهش می یابد و نشان می دهد خروجی مراکز علمی به بندگی ختم نمی شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: چرا باید هر کشوری که علم و سوادش بالاتر است مردمش گناه بیشتری کنند این شرایط نشان می دهد که باید کاری برای نماز کرد.

وی گفت: چرا با هر کس صحبت می کنیم حواسمان کاملا جمع است اما وقتی با خدا راز و نیاز می کنیم حواسمان جای دیگر است به نظر می رسد ما بیماری مزمن داریم و در این زمینه کوتاهی کرده ایم و از بسیاری از کشورهای همسایه خود در نماز عقب مانده ایم.

امام راحل الگوی توجه به نماز است

قرائتی از امام راحل به عنوان الگوی عملی توجه به نماز یاد کرد و اظهارداشت: امام گاهی در میان سخنرانی مهم خود هنگام نماز سر از پا نمی شناخت و دیگر هیچ موضوعی برای ایشان اهمیت نداشت و ما که پیرو ولایت هستیم باید به این مسائل توجه کنیم.

وی بیان کرد: وضعیت خادمان مساجد باید متحول شود و این که تا اسم خادم می آید فردی پیر و فتوت و از کار افتاده و نامرتب در ذهن متبادر می شود خوشایند نیست. باید یک حرکت اساسی برای خادمان مساجد آغاز کنیم و کسانی را به کار گیریم که هم صدای خوب داشته باشند و موذن باشند و به روز کار کنند و هم بتوانند دیگران را جذب مسجد کنند.

نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: اگر ارشاد خوب کار کرده بود نیازی به تبلیغات اسلامی نبود و اگر تبلیغات خوب کار می کرد نیازی به تشکیل ستاد اقامه نماز نبود به هر حال جدی کار نکردیم و وضعیت نماز در کشور خوب نیست.

وی اضافه کرد: پیش نماز باید حرف جدید بزند و رفتاری داشته باشد که مردم و جوانان را جذب کند و امروز به جای طرح تحول به مرد تحول نیازمندیم تا کارها سامان یابد و کاری عملی برای نماز صورت گیرد.

قرائتی تصریح کرد: در هیئت امنا از نسل جوان و بانوان و افراد فرهیخته استفاده کنید و اگر یک مدیرکل به عنوان هیئت امنا وارد کار شود مطمئن باشید به افر اد مسجدی اضافه می شود.

مدیران به برگزاری اجلاس نماز کمک کنند

حجت الاسلام قرائتی به برگزاری اجلاس نماز به میزبانی قزوین اشاره کرد و یادآورشد: قزوین میزبان اجلاس آینده نماز است و از مدیران انتظار داریم نماز را وابسته به فردی و ستادی ندانند بلکه آن را دستوری الهی بدانند و آنچه درتوان دارند به کارگیرند تا آبرومند برگزار شود.

وی بیان کرد: هر ایده و طرح جدید و تجربه ای در خصوص نماز که بتواند ابتکاری و جذاب باشد را به استانداری ارائه کنید تا بررسی و عملیاتی شود و نویسندگان وشعرا در خصوص نماز هنرنمایی کنند تا این اجلاس کاری ماندگار ونمونه در قزوین باشد.

قرائتی گفت: از مسجد غافل شده ایم وامروز پروژه های بزرگ مسکن مهر با کمبود مسجد مواجه است لذا باید این کاستی جبران شود وهمه همت کنیم تا نماز و مسجد مغفول نماند.

وی اظهار امیدواری کرد با همت و تلاش مردم و مسئولان اجلاس نماز در قزوین به عنوان کاری ماندگار، دائمی و فرهنگی ثبت شود.

در این جلسه مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و حجت الاسلام حسینی نمایندگان مجلس هم حضور داشتند.