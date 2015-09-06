به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی، شامگاه شنبه در نشست با رسانه ها با اشاره به پروژه توسعه و بازسازی کارخانجات تعمیر اساسی واگن ایستگاه بندرترکمن، گفت: هم اکنون خط آهن اینچه برون-ترکمنستان قابلیت جابه جایی ۳.۵ میلیون تن بار را در سال دارد و در برنامه آتی این حجم به ۱۰ میلیون تن می رسد، ترکمنستان و قزاقستان برای حمل بار از این مسیر اعلام آمادگی کردند، چین نیز با ۵۰ میلیون تن بار در سال درخواست ترانزیت دارد.

وی افزود: این حجم از ورود بار نیازمند کارخانجات تعمیر واگن دارد، ۲ کارخانه در بندرترکمن و اینچه برون در نظر گرفته شده که در بندرترکمن کارخانه از قبل وجود داشته و با یک پنجم ظرفیت خود در حال فعالیت است.

قربانی تصریح اظهار کرد: اکنون این کارخانه با ۴۵۰ واگن برای تعمیر اساسی و ۳۰۰ واگن برای تعمیر ویژه در حال فعالیت است که این ظرفیت با بازسازی کارخانه به ۳هزار واگن تعمیر اساسی و یک هزار و ۵۰۰ واگن تعمیر ویژه با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال می رسد.

وی بیان کرد: هم اکنون امکان تعویض بوژی در استان گلستان و در مرز اینچه برون وجود ندارد و این کار در خاک ترکمنستان انجام می شود اما به زودی این ایستگاه در مساحت ۳۰۰ هکتار اخداث می شود.

وی از انعقاد تفاهم با استانداری گلستان برای واگذاری یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در مرز اینچه برون به خط آهن خبر داد و گفت: چنانچه در ۳۰۰ هکتار سازه های حاکمیتی و ایستگاه تعویض بوژی احداث شود که تنها این ایستگاه ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

مدیرکل راه آهن شمال شرق۲ تصریح کرد: ۲۰۰ هکتار نیز برای تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که این مسیر دست کم دو هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند، بیان کرد: نزدیکتر و کم هزینه تر بودن کریدور راه آهن شمال-جنوب که از قزاقستان-ترکمنستان و استان گلستان می گذرد بسیاری از کشورهای CIS را ترغیب کرده تا بارهای ترانزیتی خود را از این راه به اروپا و بندرعباس برسانند.

قربانی تصریح کرد: تا کنون سه شرکت برای ورود نفت کوره از آستانه به بندرعباس باحجم دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن، ورود بار گندم به وزن یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برای مصرف داخلی و ترکیه و صادرات ۷۰۰ هزارتن سیمان از کشور اعلام آمادگی کرده و طرح ارائه داده اند.

قربانی با بیان این که خط آهن بندرگز قره تپه دوباره احداث می شود، افزود: ناوگان مسافربری ما برای حابه جایی مسافر فرسوده بود و در همین راستا یک ناو درجه دو را با یک ناو چهار تخته عوض کردیم و در آینده ای نزدیک نیز یک ناو دیگر اضافه می شود.

وی افزود: بازسازی خطوط ایستگاه های بندرترکمن، بندرگز و گلوگاه به طول ۴۵ کیلومتر نیز در دستور کار است که با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان انجام می شود.