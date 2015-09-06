خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سید حسین صابری از استانداران پیشین اردبیل چهار سال قبل بعد از اینکه پنج سال از زمان تصویب ساخت بیمارستان تروما سپری شده بود حجت را بر همگان تمام کرد و با بیان اینکه « ۱۸ میلیارد ریال برای احداث بیمارستان تروما اردبیل اختصاص یافت» امید ها را برای تکمیل این پروژه زنده کرد.

مدت زمان زیادی از این اظهارات سپری نشده بود که تغییر مکرر استانداران بر حال نذار تروما اثر کرد و مصوبه هیئت دولت هر سال را به سال بعد گره زد و گره تکمیلش گشوده نشد.

تا جایی که استاندار فعلی اردبیل سال گذشته با بیان اینکه « ۹۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ترومای اردبیل اختصاص یافت» بار دیگر اظهارات جدیدی به صحبت های مدیران قبلی افزود تا ارقام سر درگم تکمیل این بیمارستان درهم و برهم تر از گذشته این سوال را تداعی کند که آیا این پروژه تا به این حد اعتبار نیاز داشته و صرف اعتبارات به چه شکلی بوده است که ترومای فرسوده از وعده ها به بهره برداری نمی رسد.

در این میان سال ۹۴ ناخواسته به فرصت راست آزمایی اظهارات مدیران متولی ساخت این پروژه تبدیل شد. از یک سو علوم پزشکی اردبیل از تزریق مناسب اعتبارات گفت و از سوی دیگر راه و شهرسازی استان به عنوان مجری ساخت از کمبود اعتبارات و برآوردهای اولیه اشتباه در میزان اعتبارات ابراز گله مندی کرد.

با این وجود هیچ یک از مدیران این دو دستگاه اجرایی در صحبت هایی که با آن ها شده است فرصت سوزی و سرمایه سوزی در طولانی کردن پروسه ساخت یک مجموعه را در اولویت اظهارات خود قرار ندادند. موضوعی که امروز دغدغه اصلی شهروندان است و بارها سوال می شود که بهای بازی های فرسایشی و برنامه ریزی های اشتباه در اجرای پروژه های عمرانی را کدام یک از دستگاه هایی که متولی بوده اند حاضرند پرداخت کنند؟

موافقت با افزایش تخت هایی که هیچ موافقی نداشت

داستان تروما از جایی گره کور خورد که به گفته مدیران درمانی استان نقشه این بیمارستان تغییر یافت و بیمارستان تروما که با هدف درمان بیماری های سوانح و سوختگی با ۲۵ تخت مصوب شد، بعدها به سلیقه مدیرانی که مشخص نیست دقیقا چه کسانی هستند تعداد آن تا ۱۲۴ تخت افزایش یافت.

این پروژه در ۱۳ هزار متر مربع در مجاورت بیمارستان امام خمینی در حالی که ۲۵ تخت آن تامین مالی شده بود و بودجه نیز مشخص شده بود، در یک اقدام قابل توجه به شکل جدیدی تعریف شد تا اینبار دست هر کارشناس مالی برای تامین آن را از پشت ببندد و چاره چه کنم به دست مدیران مجری طرح بدهد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان این پروژه در وهله اول که برای ۲۵ تخت تعریف شده بود به صورت کامل تامین اعتبار شده بود و با همان نقشه قبلی اگر احداث می شد تا به امروز به اتمام می رسید و با این وجود تغییر نقشه و افزایش تعداد تخت ها موجب شد با تاخیر در تکمیل مواجه شود؛ چرا که تامین اعتبار آن مشخص نبود.

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه در طرح جدید علاوه بر تخت های سوانح و سوختگی، انتقال برخی اتاق های عمل بیمارستان فاطمی برای این بیمارستان برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: با این وجود پروژه در طول این مدت فقط به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

هر چند به نظر می رسد نه متولیان درمان و نه مسئولان استان از جهش تخت های این بیمارستان به دلیل اینکه برای اعتبار آن فکری نشده و غیر ضروری و غیر کارشناسی بود دلخوش نیستند، اما به راستی مشخص نیست بر اساس کدام منطق در همان مقطع زمانی با این افزایش مخالفت نشد و مدیران مخالف امروز چرا در جلسات برنامه ریزی و تصویب افزایش تعداد تخت ها صرفا سیاست تائید را پیش گرفتند.

وعده ای که محقق نشد

بر اساس اظهارات مدیران استان قرار بود تروما سال گذشته تحویل شده و امسال با تجهیز در یکی دو ماه اول سال بیماران خود را پذیرا باشد.

تا جایی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خبری تحت عنوان «ساختمان بیمارستان تروما در اردبیل تا پایان سال تحویل می شود» در بهمن ماه سال گذشته عیدی بزرگی را به شهروندان اردبیلی پیشکش کرد.

برف های روی پروژه نیمه تمام تروما آب شد و همچنان درهای این ساختمان نیمه کاره به روی هر پرستار و پزشک و بیماری بسته بود و با گذشت شش ماه از سال جاری همچنان تروما به بهره برداری نرسیده است.

پورفرضی با بیان اینکه مجری ساخت این بیمارستان راه و شهرسازی استان است، تصریح کرد: متاسفانه ساختمان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به بهانه کمبود اعتبار ساخت آن مطابق انتظارات نبوده است.

وی متذکر شد: مشابه این پروژه بیمارستان پارس آباد است که قرار بود تا پایان امسال تحویل شود و فقط منوط به تحقق این مهم راه و شهرسازی خواهد توانست وعده های خود را عملی سازد.

اعتباری که به درازای وسواس مدیران کش نمی رود

به گفته پورفرضی در وضعیت فعلی راه و شهرسازی که قرار بوده این بیمارستان را با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل کند ادعا دارد که اعتبار کافی نیست و باید ۱۲۰ میلیارد ریال دیگر اختصاص یابد تا بتواند پروژه را تحویل دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: اعتبار این پروژه از طریق وزارت بهداشت تامین می شود و طبق قراردادی که با راه و شهرسازی استان به عنوان مجری طرح داریم قرار شده است به تناسب پیشرفت پروژه پول تزریق شود و تاکنون نیز بر روی این اصل پایبند بودیم.

وی با بیان اینکه اعتبار جدید درخواستی توسط دفتر فنی راه و شهرسازی برآورد شده است، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چطور ۸۰ درصد پروژه با ۸۰ میلیارد ریال تکمیل شده و حالا ۲۰ درصد آن به ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: دفتر فنی علوم پزشکی نیز در حال بررسی این درخواست است تا به طریقی این مشکل حل شود و پروژه را تامین مالی کنیم.

در پاسخ به چرایی درخواست اعتبار جدید در حالی که به نظر می رسد دفتر فنی راه و شهرسازی می بایست هشت سال قبل در هنگام عقد قرارداد ساخت برای آن تدبیر می کرد و برآورد کارشناسی می داشت خبرنگار خبرگزاری مهر چندین بار با معاون فنی راه و شهرسازی تماس گرفت و موفق به دریافت پاسخ نشد.

تا اینکه در حاشیه یکی از جلسات مدیر کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به چرایی درخواست اعتبار جدید به خبرنگار مهر گفت: ما موافق نظرات علوم پزشکی هستیم و این قرارداد هشت سال قبل با اقتضائاتی منعقد شده که امروز پاسخگوی هزینه ها نیست.

علی حیدری با تاکید به اینکه پیمانکار در میانه کار توان ادامه پروژه را نداشت و حتی زیان ۱۵ میلیارد ریالی نیز برای ادامه کار مطالبه کرده بود، افزود: ما قرارداد را در پی درخواست زیان پیمانکار فسخ کردیم تا حتی این زیان پرداخت نشود.

وی دلیل اصلی تاخیر این پروژه ۱۴ ساله را تاخیر در تامین مالی پیمانکار و در عین حال طولانی شدن روند فعالیت پیمانکار عنوان کرد و افزود: نه تنها پروژه متوقف نیست بلکه باید بگویم تاسیسات در حال ساخت است و در صورت تامین مالی تا چهار ماه آینده به بهره برداری می رسد.

خرید تخت هایی که جایی برای نصب ندارند

هر چند علوم پزشکی استان معتقد است این پروژه کلیدی ترین پروژه درمانی استان است و به دلیل اهمیت وزارت بهداشت آن را مطابق با قرارداد تنظیم شده به موقع تامین مالی کرده است، راه و شهرسازی استان همچنان تامین اعتبار را دلیل تاخیر عنوان می کند.

در این میان بر اساس قرارداد منعقده و وعده های پشت تریبونی علوم پزشکی استان طی سال گذشته ۳۵ میلیارد ریال تجهیزات خریداری و در انبار نگه داری کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نزدیک ۱۴۰ میلیارد ریال تجهیزات برای این بیمارستان نیاز است که چون محلی برای نگه داری نداریم فقط بخشی خریداری شده و اگر ساختمان را تحویل بدهند ما مشکلی در تجهیز نداریم.

علاوه بر این در وضعیتی که اشتغال به عنوان دغدغه اصلی اجتماعی استان اردبیل طرح می شود طی ماه های اخیر علوم پزشکی استان اردبیل با برگزاری آزمونی از طریق سازمان سنجش اقدام به جذب و استخدام ۲۴۱ نفر نیرو جهت اشتغال در این بیمارستان کرد.

نیروهای استخدامی جدید نه تنها به دلیل تاخیر در تحویل پروژه تاکنون مشغول به کار نشده اند بلکه به مانند استخدامی های استانداری اردبیل پا در هوا و بدون امیدواری از وضعیت شغلی خود نسبت به این اقدام دانشگاه معترض اند.

از سویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز تاکید دارد که تکمیل به موقع این ساختمان می توانست این تعداد نیرو را مشغول به کار کند و بخشی از دغدغه بازار کار استان را پاسخگو باشد.

تروما بیش از آنکه یک نیاز درمانی باشد امروز تبعات متعددی را به دوش می کشد و با خانه به دوشی تخت های خود بعد از ۱۴ سال هنوز بلاتکلیف بوده و زمان مشخصی برای اتمام آن متصور نیست.

خبرنگار: ونوس بهنود