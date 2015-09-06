رکورددارترین مردان ایران در مازندران/ثبت ۱۰ هزار میل در ۱۲۰ دقیقه

خبرگزاری مهر – گروه استانها: حضور در اولین مسابقات ثبت رکورد کشور در بهشهر بهانهای شد تا بیش از ۱۵۰ ورزشکار از سراسر کشور، فاصلههای طولانی چند صد و بیش از هزار متری را بپیمایند و با حضور در استان مازندران و شرکت در رقابت با مردانی قوی و رکورددار، در یک روز گرم تابستان، قدرت خود را بیازمایند و رکورد خود را افزایش دهند.
هوای گرم و شرجی یکی از روزهای تابستان، سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر میزبان شیر مردان و قهرمانان نامآور و رکورددار از بیش از ۲۰ استان کشور بود تا در رشتههای مختلف ورزشی، خود را بیازمایند و رکوردهای مختلف را امتحان کنند و هر ورزشکار، بهطور مجزا رکورد ورزش قهرمانی خود را افزایش دهد و علیرغم گرمای هوا و تعطیلی، کوچهها و خیابان منتهی به این سالن مملو از ورزشکاران و ورزش دوستان است.
حضور ورزشکاران استانها با لباسهای مختلف ورزشی و حضور تماشاگران در سالن، شور و نشاط خاصی در سالن ایجاد کرده و هر گروه از ورزشکاران در حال گرم کردن و تمرین ورزش مورد علاقه خود هستند.
در گوشهای تعدادی از ورزشکاران که برای مسابقات بارفیکس آمدهاند خود را برای این مسابقات آماده میکنند و قهرمانان روپایی چه آنان که روپایی زن حرفهای بودند و چه آنان که در این راه تازه قدم برداشتهاند، با شور و علاقه با توپهای خود به ورزش پرداختند و در این میان حضور خردسالان و نونهالان بالباسهای فرم یکسره و حلقه به کمر در حال تمرین، دیدنی است و البته مربیان هر گروه نیز به ارائه توضیحات مفید و کاربردی به ورزشکاران میپردازند.
از ابتدای ورود به سالن صدای آهنگ ضرب و آواز مرشد آرام و سنگین نواخته میشود و این بار پهلوانان ورزش باستانی هستند که میل را آرامآرام با صدای ضرب مرشد میزنند
مرتضی قلندری یکی از باستانیکاران بهشهر است که دستی بر این ورزش باستانی و زورخانهای دارد با اتمام مسابقه نزدیکش میشوم و در مورد چگونگی ورزش باستانی و رکوردهای انجامشده توسط وی میپرسم و آرام و متین همچون همه باستانیکاران با لبخندی بر لب میگوید سالهاست که ورزش باستانی انجام میدهم و میل میزنم.
با شور و حال عجیب و هیجانی که از مسابقات بر جسم و روحش مستولی شده است از مسابقات مختلفش میگوید و اینطور آغاز میکند که امروز اولین دوره مسابقات ثبت رکورد کشوری در بهشهر بهصورت رسمی برگزار شد و سطح مسابقات بسیار خوب بود که رکورد ۶۳۰۰ استقامتی گذشته که بنام من بود را امروز افزایش دادم و امروز ۱۰ هزار و ۵۰۰ میل در ۱۲۰ دقیقه زدم.
نفسی تازه میکند و در مورد رکوردهای قبلی خود میگوید: تا حالا سه رکورد زدهام که در تایم ۱۵ دقیقهای ۱۵۳۶ بار میل زدم و در ۷۰ دقیقهای هم ۶۳۰۰ بار و امروز هم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میل در ۱۲۰ دقیقه زدهام که امیدوارم این رکوردها را در سالهای آینده افزایش دهم.
ثبت ۱۰ هزار میل در ۱۲۰ دقیقه
قلندری بابیان اینکه سختی کار، در ورزش میل و باستانی بالا است، معتقد است: میل زدن نیازمند ورزش فراوان است و تمرینهای مداوم میخواهد که اگر یک هفته در انجام آن وقفه ایجاد شود رکورد لازم انجام نمیشود و لذا تمرین و ممارست لازمه این ورزش است.
این ورزشکار و رکورددار بهشهری با عدم رضایت از عملکرد مسئولان میگوید: ورزش همگانی در رشتههای مختلف حمایت نشده و مورد بیمهری مسئولان واقعشده است و بهنوعی مسئولان حمایت نمیکنند و در همین مسابقات که من از نزدیک در جریان امور بودم؛ علیرغم اینکه نماینده بهشهر در مجلس با تمام توان واردشده است اما مسئولان حمایتی از ورزشکاران و برگزاری مسابقات نکردند و پایکار نیستند.
وی معتقد است: برای برگزاری اولین دوره مسابقات ثبت رکورد کشوری در بهشهر اداره ورزش و جوانان، نماینده بهشهر در مجلس، مولود کفشی مسئول برگزاری این مسابقات و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان مازندران و اداره ورزش و جوانان بهشهر پایکار بودند اما دیگر مسئولان شهرستان بهشهر، کمکی در این راستا انجام ندادند و ورزشکاران از مسئولان انتظار دارند.
این ورزشکار باستانی با تأکید بر اخلاقمداری در ورزش و اقتدا به امام علی (ع) میگوید: جوانان ما استعداد فراوان دارند که باید با تلاش مسئولان و حمایتهای مادی و معنوی، این استعدادها شناخته و شکوفا شود تا شاهد نشاط و شادابی در جامعه باشیم و روح ورزش پهلوانی در جامعه تقویت شود.
قلندری علاوه بر ورزش باستانی میل، رکورددار شنای آبهای آزاد است و در این رابطه نیز میگوید: رکورد شنا دارم و مسافت ۱۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر که بهعنوان اولین مرد ایرانی در رشته شنا در ایران انجام شد که امسال نیز با توجه به همزمانی این مسابقات نتوانستم شرکت کنم.
وی سن بالا را مانعی برای ورزش نمیداند و معتقد است: با داشتن ۵۰ سال سن و بدون هیچ سابقهای، شهریورماه سال گذشته در ورزش شنا، اقدام به ثبت این رکورد کردم که البته پیش از شروع رکوردگیری، برنامهریزی کرده بودم که در مدت ۱۲ ساعت، ۲۰ کیلومتر از دریای خزر را شنا کنم و تمرینات خود را نیز بر پایه شنای ۲۰ کیلومتر گذاشته بودم و مشکل بدنی هم نداشتم اما به دلیل طوفانی شدن دریا توانستم ۱۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر را شنا کنم.
این ورزشکار یکی از دلایل رکوردهای خود را، دادن انگیزه به جوانان برای انجام ورزش میداند و معتقد است همه ورزشکاران و مسئولان باید جوانان را تشویق به امر ورزش کنیم و با توجه به اینکه ثبت رکوردهای کشور قدمت زیادی ندارد و در چند سال اخیر این برنامه در کشور در حال اجرا است که ادامه داشتن این روند میتواند موجب ایجاد انگیزه در جوانان برای ثبت رکوردهای جدید باشد.
وحید اخشی از استان اردبیل در رشته شنای سوئدی نیز از دیگر رکوردداران کشوری است که سطح مسابقات را در این دوره مناسب ارزیابی میکند و با اعلام رضایت از برگزاری این مسابقات میگوید: رشتههای مختلف ورزش همگانی نیازمند تمرین همهجانبه و مداوم است که با توجه به اینکه استعداد در ورزش همگانی بسیار فراوان است، توجه و رونق بخشیدن هر چه بیشتر به ورزشهای همگانی موجب توسعه و رشد این ورزش میشود که باید موردتوجه قرار گیرد.
نیاز اندک به امکانات اولیه و بودجه، یکی از مهمترین ویژگیهای ورزش ثبت ملی است
اخشی، نیاز اندک به امکانات اولیه و بودجه را یکی از مهمترین ویژگیهای این ورزشها میداند و معتقد است در صورت برنامهریزی بیشتر میتوان شاهد قهرمانپروری بیشتری در رشتههای مختلف ورزش همگانی بود و انتظار کسب نتایج بسیار مناسبی برای این شاخه از ورزش داشت.
ساعت حوالی پنج را نشان میدهد و اختتامیه مراسم کمکم آغاز میشود، حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی که از ساعتها قبل برای تماشای این دوره از مسابقات آمدهاند و برای شروع مراسم به جایگاه ویژه دعوت میشوند موجب دلگرمی ورزشکاران است.
گروههای مختلف ورزشی از استانهای مختلف بهطور منظم از جلوی جایگاه و از زیر قرآن رد میشوند و با احترام به مسئولان در جایگاه ویژه خود قرار میگیرند، و برنامه بهطور رسمی آغاز میشود و احمدعلی مقیمی، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی، اولین سخنران این مراسم است که از همان ابتدا با شکایت از کم بودن بودجه ورزش میگوید: از کل بودجه عمومی کشور تنها نیم درصد سهم ورزش است که مبلغی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ جوابگوی خیل مشتاقان به ورزش و قهرمانان نیست.
وی معتقد است ورزش باید وارد سبد خانوادهها شود و در این راستا در کنار فرهنگسازی، باید اعتبارات مناسبی نیز برای رونق بخشی به این امر اختصاص یابد.
سرپرست اولین مسابقات ثبت رکوردهای ایران نیز سطح برگزاری مسابقات را بسیار خوب توصیف میکند و میگوید: علیرغم برخی از مشکلات خرد که در هر مسابقهای وجود دارد، بهشهر میزبان خوبی برای این دوره از مسابقات بوده است که امیدواریم با رفع این مشکلات، در برگزاری مسابقات آینده موفقتر عمل شود.
حسین طاووسی معتقد است برنامهریزی مناسبی برای برگزاری مسابقات خوب در بهشهر فراهمشده است که اگر این مسابقات مورد رضایت فدراسیون همگانی کشور و اداره کل ورزش و جوانان مازندران قرار گیرد، بهشهر مجددا بهعنوان مکان ثابت ثبت رکورد کشور انتخاب شود.
ورزش همگانی مشکل کمبود اعتبار دارد
تقوی، دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان مازندران نیز همچون مقیمی، کمبود اعتبارات را مهمترین مشکل ورزش همگانی دانست و خواهان رفع مشکلات شد و در پایان، عادل عالیشان سرپرست معاونت توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش نیز با قدردانی از تلاشهای همهجانبه نماینده مردم بهشهر در مجلس، مولود کفشی مسئول برگزاری این دوره از مسابقات در بهشهر، همکاران اداره ورزش و جوانان بهشهر و اعتماد فدراسیون ورزشهای همگانی کشور، خواهان استمرار این مسابقات در استان مازندران شد.
اولین مسابقات ثبت رکورد کشور در بهشهر با حضور ۱۷۴ ورزشکار از ۲۲ استان در ۱۸ رشته ورزشی به کار خود پایان داد و نفرات اول هر رشته ورزشی، مدال طلا و حکم قهرمانی دریافت کرده و بهعنوان رکورددار کشور در سال ۹۴ انتخاب شدند و نفرات دوم و سوم نیز مدال نقره و برنز دریافت کردند.
توسعه ورزشهای همگانی، و ایجاد نشاط و شادی در زمینها و سالنهای ورزش همگانی موجب شناخت استعدادهای ورزشهای قهرمانی میشود که امیدواریم با برگزاری این مسابقات، استعدادهای مختلف ورزشی شناسایی و بارور شوند و همانطور که اولین همایش و مسابقات ثبت رکورد کشور در بهشهر در حالی به پایان رسید که فضایی مملو از شادی و شعف سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر را در برگرفته بود و کمتر ورزشکاری از برگزاری این دوره از مسابقات ناراضی بود، ورزشکاران همه رشتهها نیز از فضایی آرام، بدون حاشیه و بدون دغدغه از کمبود اعتبارات، برخوردار شوند.
خبرنگار: مریم نظری
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