«فوتوتیتر» جدیدترین بخش خبرگزاری مهر

مجله مهر: شاید این ایده الهام گرفته از دنیای رسانههای کاغذی و فضایی باشد که متن و عکس در صفحه اول روزنامهها قرار میگیرد. ایدهی قرار گرفتن متن روی عکس برای اطلاعرسانی در سایتهای خبری به سال ۸۷ برمیگردد. اگرچه آن زمان اجرایی نشد، برخی سایتهای غیر رسمی تبلیغاتی به مدت محدود از این روش استفاده کردند اما تا سال ۹۳ به صورت رسمی در پایگاههای خبری دیده نشد. خبرگزاری مهر نیز «فوتوتیتر» های خود را در صفحه اینستاگرام فوتوتیتر منتشر می کند.
آدرس صفحه رسمی «فوتوتیتر» خبرگزاری مهر
تجربههای مشابه
بررسی تجربههای مشابه در اینستاگرام نشان میدهد مدتی پیش پایگاه خبری تابناک هم با دو کار مشابه که آن را «فتونیوز» نامگذاری کرده است تلاش کرده تا فضای مشابهی ایجاد کند. اما بعد از دو کار صفحه اینستاگرام آن غیرفعال مانده است. خبرگزاری مهر اما در پیگیری این موضوع و با نام گذاری «فتوتیتر» موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند. این بخش البته در هر دو سازمان رسانهای هنوز نتوانسته است جایگاه خاصی را به خود اختصاص بدهد.
فضای خبری گلچینی پرمخاطبتر است؟
در دوران جدید رسانه ای؛ رسانهها نمیتوانند خود را از شبکههای اجتماعی دور کنند. وقتی اغلب مخاطبان از کاربران شبکههای اجتماعی هستند، نمیتوان به همان روش سنتی اخبار را در اختیار کاربران قرار داد. این روزها که شاید مخاطبان حوصله خواندن متن های بلند را ندارند، هرروز مهم ترین اخبار را با ترکیبی از تیتر، عکس و گرافيك، می توانید در فوتوتیترهای خبرگزاری مهر ببینید.
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